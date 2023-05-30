Бюджетная замена магазинной колбасе: рецепт непревзойденной куриной ветчины
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Быстро, сытно и полезно
Вы когда-нибудь думали о том, чтобы приготовить полезную замену магазинной колбасе? Кажется, что миссия невыполнима, но мы расскажем, что это очень просто и вкусно!
Несколько ингредиентов — и нежирное куриное мясо превращается во вкусную домашнюю ветчину. С рецептом Shuba в таком мясе будет мало жира и вообще не будет химических консервантов. Поэтому берем продукты и начинаем готовить.
Как приготовить домашнюю куриную ветчину
Ингредиенты на 5 порций:
- куриное филе — 2 шт.;
- четверть куриная — 2 шт.;
- желатин — 1 ст. л.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- соль — 10 г;
- перец черный молотый — 5 г;
- мускатный орех молотый — 5 г;
- приправа к курице — 10 г.
Способ приготовления:
- Всё мясо помойте и обсушите. Филе нарежьте небольшими кубиками. С четверти снимите кожу, отделите мясо от костей и нарежьте его небольшими кусочками.
- Сложите нарезанное мясо в миску, приправьте солью, перцем, мускатным орехом, специями, измельченным чесноком и перемешайте. Накройте пленкой и оставьте при комнатной температуре на 2-3 часа.
- Затем насыпьте в мясо желатин, перемешайте и выложите плотно в рукав для запекания. Замотайте колбаску в несколько слоев плёнки и обмотайте нитью.
- Положите колбаску в кипящую воду, чтобы она была полностью покрыта жидкостью. Варите на среднем огне 40 минут. По окончании приготовления извлеките колбасу из воды и дайте остыть.
- Перед подачей разверните из пленки и нарежьте порционными ломтиками.
Такую ветчину можно использовать для приготовления ленивых пирожков на сковороде. Не успеете моргнуть глазом, как выпечка разлетится со стола.