Бюджетная замена магазинной колбасе: рецепт непревзойденной куриной ветчины

Быстро, сытно и полезно

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы приготовить полезную замену магазинной колбасе? Кажется, что миссия невыполнима, но мы расскажем, что это очень просто и вкусно!

Несколько ингредиентов — и нежирное куриное мясо превращается во вкусную домашнюю ветчину. С рецептом Shuba в таком мясе будет мало жира и вообще не будет химических консервантов. Поэтому берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить домашнюю куриную ветчину

Ингредиенты на 5 порций:

куриное филе — 2 шт.;

четверть куриная — 2 шт.;

желатин — 1 ст. л.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

соль — 10 г;

перец черный молотый — 5 г;

мускатный орех молотый — 5 г;

приправа к курице — 10 г.

Способ приготовления:

Всё мясо помойте и обсушите. Филе нарежьте небольшими кубиками. С четверти снимите кожу, отделите мясо от костей и нарежьте его небольшими кусочками. Сложите нарезанное мясо в миску, приправьте солью, перцем, мускатным орехом, специями, измельченным чесноком и перемешайте. Накройте пленкой и оставьте при комнатной температуре на 2-3 часа. Затем насыпьте в мясо желатин, перемешайте и выложите плотно в рукав для запекания. Замотайте колбаску в несколько слоев плёнки и обмотайте нитью. Положите колбаску в кипящую воду, чтобы она была полностью покрыта жидкостью. Варите на среднем огне 40 минут. По окончании приготовления извлеките колбасу из воды и дайте остыть. Перед подачей разверните из пленки и нарежьте порционными ломтиками.

Такую ветчину можно использовать для приготовления ленивых пирожков на сковороде. Не успеете моргнуть глазом, как выпечка разлетится со стола.