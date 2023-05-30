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Бюджетная замена магазинной колбасе: рецепт непревзойденной куриной ветчины

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Домашняя куриная ветчина - отличное решение для перекуса
Домашняя куриная ветчина - отличное решение для перекуса. Фото shuba.life

Быстро, сытно и полезно

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы приготовить полезную замену магазинной колбасе? Кажется, что миссия невыполнима, но мы расскажем, что это очень просто и вкусно!

Несколько ингредиентов — и нежирное куриное мясо превращается во вкусную домашнюю ветчину. С рецептом Shuba в таком мясе будет мало жира и вообще не будет химических консервантов. Поэтому берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить домашнюю куриную ветчину

Ингредиенты на 5 порций:

  • куриное филе — 2 шт.;
  • четверть куриная — 2 шт.;
  • желатин — 1 ст. л.;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • соль — 10 г;
  • перец черный молотый — 5 г;
  • мускатный орех молотый — 5 г;
  • приправа к курице — 10 г.

Способ приготовления:

  1. Всё мясо помойте и обсушите. Филе нарежьте небольшими кубиками. С четверти снимите кожу, отделите мясо от костей и нарежьте его небольшими кусочками.
  2. Сложите нарезанное мясо в миску, приправьте солью, перцем, мускатным орехом, специями, измельченным чесноком и перемешайте. Накройте пленкой и оставьте при комнатной температуре на 2-3 часа.
  3. Затем насыпьте в мясо желатин, перемешайте и выложите плотно в рукав для запекания. Замотайте колбаску в несколько слоев плёнки и обмотайте нитью.
  4. Положите колбаску в кипящую воду, чтобы она была полностью покрыта жидкостью. Варите на среднем огне 40 минут. По окончании приготовления извлеките колбасу из воды и дайте остыть.
  5. Перед подачей разверните из пленки и нарежьте порционными ломтиками.

Такую ветчину можно использовать для приготовления ленивых пирожков на сковороде. Не успеете моргнуть глазом, как выпечка разлетится со стола.

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