Фантастический творожный пирог из простых продуктов заменит всю выпечку

В магазин больше не пойдете

Домашняя выпечка всегда лучше, чем магазинные сладости, ведь вы точно знаете, что туда положили. Тем более что некоторые рецепты можно воспроизвести, не тратя много времени. Если вы уже готовили хрустящие рогалики на минералке, обратите внимание на этот рецепт творожного пирога.

Все любят творожную выпечку, и этот рецепт – не исключение. Ukr.Media рассказывает, как быстро приготовить творожный пирог.

Ингредиенты для теста:

Яйцо — 4 шт.;

Щепотка соли;

Сахар – 200 гр.;

Растительное масло – 120 мл;

Кефир – 120 мл;

Мука – 300 гр.;

Разрыхлитель — 8 гр.

Для начинки:

Творог – 300 гр.;

Сахарная пудра — 3 ст. л.;

Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

Миксером взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли. Они должны превратиться в пену. В яйца вливаем кефир любой жирности и растительного масла. Тщательно перемешиваем. Частями просеиваем муку с разрыхлителем. Размешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Разогреваем духовку. Форму для выпечки смазываем маслом или выстилаем пергаментом. Переливаем жидкое тесто в форму. Разравниваем лопаткой. Отдельно взбиваем начинку из яйца, сахарной пудры и творога. Важно разбить все комочки. Начинку выкладываем поверх теста. Можно перелить в кондитерский мешок и сделать сеточку из начинки. Отправляем в духовку. Время приготовления – ориентировочно 45 минут.

Лучше вынимать пирог из формы, когда он уже остыл. Присыпаем его сахарной пудрой – и готово. Также мы рассказывали, как готовить ароматную клубничную галету.