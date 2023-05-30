Вы не знали, что капуста может быть такой вкусной: легкий салат за считанные минуты
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Весь секрет – в оригинальной заправке
Легкие салаты – очень летняя история. В теплое время года они сопровождают чуть ли не каждый прием пищи, а некоторые даже заменяют. Если вы уже пробовали оригинальный салат в банке, обратите внимание на этот рецепт легкого салата из двух видов капусты.
Блюдо получается легким и свежим. Особые нотки ей обеспечивает пикантная заправка. Как готовить блюдо, рассказали на портале "Пляшка".
Ингредиенты:
- капуста молодая зеленая — 200 г
- капуста красная — 200 г
- лимон — 3-4 кружочка
- лимонный сок — 1 чайная ложка
- соль — по вкусу
- любая зелень – половина пучка
- оливковое масло — 1,5 чайные ложки
- зубчик чеснока
Способ приготовления:
- Нарезаем соломкой молодую капусту. Выкладываем ее в миску.
- Тонко шинкуем краснокочанную капусту, добавляем немного соли и разминаем ее руками. Выкладываем в миску.
- Нарезаем лимон вместе с кожурой на маленькие кусочки. Выкладываем в миску. Добавляем немного лимонного сока.
- Зелень мелко крошим, чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем перец, чеснок, оливковое масло и зелень. Этой массой заправляем салат.
Этот салат буквально готовится считанные минуты. Лучше всего есть его сразу, пока капуста не успела подойти соком. Также мы рассказывали, как готовить невероятные творожные баранки.