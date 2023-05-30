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Вы не знали, что капуста может быть такой вкусной: легкий салат за считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Готовится очень быстро
Готовится очень быстро. Фото Портал "Пляшка"

Весь секрет – в оригинальной заправке

Легкие салаты – очень летняя история. В теплое время года они сопровождают чуть ли не каждый прием пищи, а некоторые даже заменяют. Если вы уже пробовали оригинальный салат в банке, обратите внимание на этот рецепт легкого салата из двух видов капусты.

Блюдо получается легким и свежим. Особые нотки ей обеспечивает пикантная заправка. Как готовить блюдо, рассказали на портале "Пляшка".

Ингредиенты:

  • капуста молодая зеленая — 200 г
  • капуста красная — 200 г
  • лимон — 3-4 кружочка
  • лимонный сок — 1 чайная ложка
  • соль — по вкусу
  • любая зелень – половина пучка
  • оливковое масло — 1,5 чайные ложки
  • зубчик чеснока

Способ приготовления:

  1. Нарезаем соломкой молодую капусту. Выкладываем ее в миску.
  2. Тонко шинкуем краснокочанную капусту, добавляем немного соли и разминаем ее руками. Выкладываем в миску.
  3. Нарезаем лимон вместе с кожурой на маленькие кусочки. Выкладываем в миску. Добавляем немного лимонного сока.
  4. Зелень мелко крошим, чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем перец, чеснок, оливковое масло и зелень. Этой массой заправляем салат.

Этот салат буквально готовится считанные минуты. Лучше всего есть его сразу, пока капуста не успела подойти соком. Также мы рассказывали, как готовить невероятные творожные баранки.

Теги:
#Рецепт #Салат #Капуста #Закуска