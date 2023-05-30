Вы не знали, что капуста может быть такой вкусной: легкий салат за считанные минуты

Весь секрет – в оригинальной заправке

Легкие салаты – очень летняя история. В теплое время года они сопровождают чуть ли не каждый прием пищи, а некоторые даже заменяют. Если вы уже пробовали оригинальный салат в банке, обратите внимание на этот рецепт легкого салата из двух видов капусты.

Блюдо получается легким и свежим. Особые нотки ей обеспечивает пикантная заправка. Как готовить блюдо, рассказали на портале "Пляшка".

Ингредиенты:

капуста молодая зеленая — 200 г

капуста красная — 200 г

лимон — 3-4 кружочка

лимонный сок — 1 чайная ложка

соль — по вкусу

любая зелень – половина пучка

оливковое масло — 1,5 чайные ложки

зубчик чеснока

Способ приготовления:

Нарезаем соломкой молодую капусту. Выкладываем ее в миску. Тонко шинкуем краснокочанную капусту, добавляем немного соли и разминаем ее руками. Выкладываем в миску. Нарезаем лимон вместе с кожурой на маленькие кусочки. Выкладываем в миску. Добавляем немного лимонного сока. Зелень мелко крошим, чеснок пропускаем через пресс. Смешиваем перец, чеснок, оливковое масло и зелень. Этой массой заправляем салат.

Этот салат буквально готовится считанные минуты. Лучше всего есть его сразу, пока капуста не успела подойти соком. Также мы рассказывали, как готовить невероятные творожные баранки.