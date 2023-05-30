Укр

"Пушистые" булочки из одного яйца: невероятный бюджетный рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Они готовятся даже без духовки
Они готовятся даже без духовки. Фото Бабушкины рецепты

Никакого длительного замешивания теста

Быстрая выпечка – то, что нужно в современном мире, где нет времени часами стоять на кухне. Если вы уже пробовали вкусные картофельники, обратите внимание на этот рецепт "пушистых" булочек.

Хотя они и готовятся без духовки, но получаются нереально пышными. Как их делать, рассказали на портале "Бабушкины рецепты".

Ингредиенты:

  • сухие дрожжи – 9 г;
  • вода – 240 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 2 ч. л.;
  • ванильный сахар – 8 г;
  • цедра апельсина;
  • подсолнечное масло – 3 ч. л.;
  • молоко – 150 мл;
  • мука – 400 г;
  • разрыхлитель – 6 г;
  • соль – ¼ ч. л.;
  • сливочное масло – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Сухие дрожжи разводим в теплой (не горячей) воде. В отдельную миску разбиваем яйцо, добавляем ванильный и классический сахар и цедру апельсина.
  2. Все смешиваем. Постепенно вливаем растительное масло и молоко. Частями вмешиваем просеянную муку и разрыхлитель, солим. Добавляем к дрожжам.
  3. Замешиваем тесто, в которое нужно добавить сливочное масло. Формируем колобок из теста и оставляем его на пол часа в теплом месте.
  4. Когда тесто поднялось, делим его на две равные части, раскатываем круглые пласты толщиной в 1 см. Коржики разделяем на 8 треугольников как пиццу.
  5. В сковороде разогреваем немного растительного масла. Выкладываем треугольнички из теста. Обжариваем их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

После приготовления еще горячие булочки посыпаем сахарной пудрой. Это идеальный быстрый вариант для кофе или имбирного чая.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Тесто