"Пушистые" булочки из одного яйца: невероятный бюджетный рецепт
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Никакого длительного замешивания теста
Быстрая выпечка – то, что нужно в современном мире, где нет времени часами стоять на кухне. Если вы уже пробовали вкусные картофельники, обратите внимание на этот рецепт "пушистых" булочек.
Хотя они и готовятся без духовки, но получаются нереально пышными. Как их делать, рассказали на портале "Бабушкины рецепты".
Ингредиенты:
- сухие дрожжи – 9 г;
- вода – 240 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2 ч. л.;
- ванильный сахар – 8 г;
- цедра апельсина;
- подсолнечное масло – 3 ч. л.;
- молоко – 150 мл;
- мука – 400 г;
- разрыхлитель – 6 г;
- соль – ¼ ч. л.;
- сливочное масло – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Сухие дрожжи разводим в теплой (не горячей) воде. В отдельную миску разбиваем яйцо, добавляем ванильный и классический сахар и цедру апельсина.
- Все смешиваем. Постепенно вливаем растительное масло и молоко. Частями вмешиваем просеянную муку и разрыхлитель, солим. Добавляем к дрожжам.
- Замешиваем тесто, в которое нужно добавить сливочное масло. Формируем колобок из теста и оставляем его на пол часа в теплом месте.
- Когда тесто поднялось, делим его на две равные части, раскатываем круглые пласты толщиной в 1 см. Коржики разделяем на 8 треугольников как пиццу.
- В сковороде разогреваем немного растительного масла. Выкладываем треугольнички из теста. Обжариваем их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
После приготовления еще горячие булочки посыпаем сахарной пудрой. Это идеальный быстрый вариант для кофе или имбирного чая.