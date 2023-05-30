"Пушистые" булочки из одного яйца: невероятный бюджетный рецепт

Никакого длительного замешивания теста

Быстрая выпечка – то, что нужно в современном мире, где нет времени часами стоять на кухне. Если вы уже пробовали вкусные картофельники, обратите внимание на этот рецепт "пушистых" булочек.

Хотя они и готовятся без духовки, но получаются нереально пышными. Как их делать, рассказали на портале "Бабушкины рецепты".

Ингредиенты:

сухие дрожжи – 9 г;

вода – 240 мл;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2 ч. л.;

ванильный сахар – 8 г;

цедра апельсина;

подсолнечное масло – 3 ч. л.;

молоко – 150 мл;

мука – 400 г;

разрыхлитель – 6 г;

соль – ¼ ч. л.;

сливочное масло – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сухие дрожжи разводим в теплой (не горячей) воде. В отдельную миску разбиваем яйцо, добавляем ванильный и классический сахар и цедру апельсина. Все смешиваем. Постепенно вливаем растительное масло и молоко. Частями вмешиваем просеянную муку и разрыхлитель, солим. Добавляем к дрожжам. Замешиваем тесто, в которое нужно добавить сливочное масло. Формируем колобок из теста и оставляем его на пол часа в теплом месте. Когда тесто поднялось, делим его на две равные части, раскатываем круглые пласты толщиной в 1 см. Коржики разделяем на 8 треугольников как пиццу. В сковороде разогреваем немного растительного масла. Выкладываем треугольнички из теста. Обжариваем их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

После приготовления еще горячие булочки посыпаем сахарной пудрой. Это идеальный быстрый вариант для кофе или имбирного чая.