Влюбятся даже дети: рецепт невозможно вкусного омлета с сосисками, ветчиной и картофелем
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Шедевр из того, что есть под рукой
Завтрак – важный прием пищи, который нельзя пропускать. Хорошо, если завтрак будет натуральным, вкусным и питательным, а приготовить его можно за считанные минуты.
Именно такой завтрак мы вам и хотим предложить. Омлет-сэндвич с сосисками, ветчиной и картофелем по рецепту Shuba — отличная альтернатива обычной яичнице. Шесть ингредиентов, немного времени — и у вас на столе прекрасный завтрак,
Как приготовить омлет-сэндвич с сосисками, ветчиной и картофелем
Ингредиенты на 4 порции:
- яйца — 8 шт.;
- молоко — 100 мл;
- сосиски — 80 г;
- ветчина — 80 г;
- твердый сыр — 80 г;
- картофель — 2 шт.;
- масло сливочное — 100 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картошку помойте, очистите, нарежьте кубиками и обжарьте до румяности. Ветчину нарежьте слайсами и обжарьте в сливочном масле до золотистой корочки. Сосиски нарежьте кружочками и тоже обжарьте. Сыр натрите на крупной терке.
- Яйца взбейте с молоком. Нагрейте сковороду с кусочком сливочного масла, налейте на нее четверть омлетной массы. Поджарьте на небольшом огне до румяной корочки с двух сторон. Таким образом поджарьте еще три омлета.
- На половину каждого омлета выложите кубики картофеля, слайсы ветчины и кружочки сосисок. Посыпьте тертым сыром и аккуратно накройте второй половинкой омлета.
Подавайте омлет-сэндвич с овощным салатом. Приятного аппетита!