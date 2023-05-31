Влюбятся даже дети: рецепт невозможно вкусного омлета с сосисками, ветчиной и картофелем

Шедевр из того, что есть под рукой

Завтрак – важный прием пищи, который нельзя пропускать. Хорошо, если завтрак будет натуральным, вкусным и питательным, а приготовить его можно за считанные минуты.

Именно такой завтрак мы вам и хотим предложить. Омлет-сэндвич с сосисками, ветчиной и картофелем по рецепту Shuba — отличная альтернатива обычной яичнице. Шесть ингредиентов, немного времени — и у вас на столе прекрасный завтрак,

Как приготовить омлет-сэндвич с сосисками, ветчиной и картофелем

Ингредиенты на 4 порции:

яйца — 8 шт.;

молоко — 100 мл;

сосиски — 80 г;

ветчина — 80 г;

твердый сыр — 80 г;

картофель — 2 шт.;

масло сливочное — 100 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку помойте, очистите, нарежьте кубиками и обжарьте до румяности. Ветчину нарежьте слайсами и обжарьте в сливочном масле до золотистой корочки. Сосиски нарежьте кружочками и тоже обжарьте. Сыр натрите на крупной терке. Яйца взбейте с молоком. Нагрейте сковороду с кусочком сливочного масла, налейте на нее четверть омлетной массы. Поджарьте на небольшом огне до румяной корочки с двух сторон. Таким образом поджарьте еще три омлета. На половину каждого омлета выложите кубики картофеля, слайсы ветчины и кружочки сосисок. Посыпьте тертым сыром и аккуратно накройте второй половинкой омлета.

Подавайте омлет-сэндвич с овощным салатом. Приятного аппетита!