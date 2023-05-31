Сытный и быстрый завтрак: как приготовить пышные яблочные оладьи на йогурте

Сытный завтрак может быть вкусным и быстрым в приготовлении

Оладьи – это вкусное и популярное блюдо, которое можно приготовить с разными добавками и начинками. Один из таких беспроигрышных вариантов — яблочные оладьи.

Их изюминка — это неповторимый аромат, который не сравнится ни с чем. При минимальном наборе совершенно простых ингредиентов, благодаря рецепту Uaportal вы сможете приготовить потрясающее блюдо, которое с удовольствием будут кушать и взрослые, и дети.

Как приготовить яблочные оладьи на йогурте

Ингредиенты:

200 г овсяных хлопьев;

200 мл йогурта;

2 куриных яйца;

2 яблока;

1 ч. л. пищевой соды;

цедра половины лимона;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Помойте яблоки, снимите кожуру и удалите сердцевину. Если кожица яблок грубая, очистите их. Затем натрите яблоки на средней терке и переложите в миску, добавьте мелко натертую цедру лимона. Отдельно разбейте куриные яйца, посолите и перемешайте. Добавьте в яичную смесь йогурт и продолжайте взбивать. В смесь добавьте овсяные хлопья, соду и перемешайте. В тесто добавьте яичную массу и еще раз перемешайте. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны и легко стекать с ложки. Разогрейте подсолнечное или сливочное масло на сковороде. Выложите столовую ложку теста на сковороду, чтобы образовать небольшие круглые оладьи. Обжаривайте оладьи до золотистого цвета с одной стороны, затем переверните их и жарьте примерно 3 минуты с другой стороны, чтобы они стали зарумяненными; Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Выложите яблочные оладьи на тарелку. Подавать блюдо лучше всего со сметаной, вареньем или сгущенным молоком.