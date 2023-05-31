Удивите близких китайской закуской: рецепт необычных битых огурцов
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Необычная закуска подойдет к любому столу
В Китае огурцы считаются отличной едой для жаркой погоды и острых блюд. Классическая китайская техника — процесс "биения" — помогает освободить семена и раскалывает мякоть на привлекательные кусочки. Соление и охлаждение треснувших огурцов придают им идеальное прохладное, хрустящее, водянистое ощущение во рту.
Именно о тако китайской закуске мы и расскажем. Острый, освежающий и насыщенный салат с битым огурцом, чесноком, соевым соусом, кунжутным маслом, уксусом и перцем чили сможет удивить вашу семью или гостей. Shuba рекомендует для идеального вкуса использовать качественные огурцы с тонкой кожицей.
Как приготовить битые огурцы
Ингредиенты на 6 порций:
- огурец — 900 г;
- соль — 8 г;
- сахар — 10 г;
- уксус рисовый — 20 мл;
- кунжутное масло — 10 г;
- соус соевый — 10 мл;
- оливковое масло — 15 мл;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- перец чили, хлопья, кинза, кунжут — по вкусу.
Способ приготовления:
- Огурцы промойте и обсушите. Разрежьте крест-накрест на кусочки примерно 3 см.
- На рабочую поверхность положите кусочек огурца или несколько срезанной стороной вниз. Положите лезвие большого ножа на огурец и слегка разомните его другой рукой. Кожура начнет трескаться, мякоть распадется, а семена отделятся. Повторяйте, пока весь кусок не будет разбит.
- Поместите кусочки огурцов в ситечко и перемешайте с большой щепоткой соли и большой щепоткой сахара. Положите полиэтиленовый пакет, наполненный льдом, поверх огурцов, чтобы служил гирей, и поместите ситечко на миску. Дайте стечь от 15 до 30 минут.
- Приготовьте заправку: в небольшой миске смешайте соль, сахар и рисовый уксус. Перемешивайте, пока соль и сахар не растворятся. Смешайте кунжутное масло и соевый соус.
- Когда огурцы готовы к подаче, хорошо встряхните, чтобы стекла оставшаяся жидкость и переложите в миску. Полейте оливковым маслом и перемешайте.
- Добавьте половину заправки, половину измельченного чеснока, хлопья красного перца по вкусу и перемешайте. Продолжайте добавлять заправку, пока огурцы не будут хорошо покрыты, но не утонут в заправке.
- Попробуйте и, если нужно, добавьте еще хлопья перца и чеснока. Подавайте сразу же, украсив кинзой и кунжутом.
А чтобы огурцы были вкуснее, натрите его солью. Этот лайфхак поможет решить сразу три проблемы.