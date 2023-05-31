Удивите близких китайской закуской: рецепт необычных битых огурцов

Необычная закуска подойдет к любому столу

В Китае огурцы считаются отличной едой для жаркой погоды и острых блюд. Классическая китайская техника — процесс "биения" — помогает освободить семена и раскалывает мякоть на привлекательные кусочки. Соление и охлаждение треснувших огурцов придают им идеальное прохладное, хрустящее, водянистое ощущение во рту.

Именно о тако китайской закуске мы и расскажем. Острый, освежающий и насыщенный салат с битым огурцом, чесноком, соевым соусом, кунжутным маслом, уксусом и перцем чили сможет удивить вашу семью или гостей. Shuba рекомендует для идеального вкуса использовать качественные огурцы с тонкой кожицей.

Как приготовить битые огурцы

Ингредиенты на 6 порций:

огурец — 900 г;

соль — 8 г;

сахар — 10 г;

уксус рисовый — 20 мл;

кунжутное масло — 10 г;

соус соевый — 10 мл;

оливковое масло — 15 мл;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

перец чили, хлопья, кинза, кунжут — по вкусу.

Способ приготовления:

Огурцы промойте и обсушите. Разрежьте крест-накрест на кусочки примерно 3 см. На рабочую поверхность положите кусочек огурца или несколько срезанной стороной вниз. Положите лезвие большого ножа на огурец и слегка разомните его другой рукой. Кожура начнет трескаться, мякоть распадется, а семена отделятся. Повторяйте, пока весь кусок не будет разбит. Поместите кусочки огурцов в ситечко и перемешайте с большой щепоткой соли и большой щепоткой сахара. Положите полиэтиленовый пакет, наполненный льдом, поверх огурцов, чтобы служил гирей, и поместите ситечко на миску. Дайте стечь от 15 до 30 минут. Приготовьте заправку: в небольшой миске смешайте соль, сахар и рисовый уксус. Перемешивайте, пока соль и сахар не растворятся. Смешайте кунжутное масло и соевый соус. Когда огурцы готовы к подаче, хорошо встряхните, чтобы стекла оставшаяся жидкость и переложите в миску. Полейте оливковым маслом и перемешайте. Добавьте половину заправки, половину измельченного чеснока, хлопья красного перца по вкусу и перемешайте. Продолжайте добавлять заправку, пока огурцы не будут хорошо покрыты, но не утонут в заправке. Попробуйте и, если нужно, добавьте еще хлопья перца и чеснока. Подавайте сразу же, украсив кинзой и кунжутом.

А чтобы огурцы были вкуснее, натрите его солью. Этот лайфхак поможет решить сразу три проблемы.