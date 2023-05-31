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Голубцы с секретом: рецепт блюда, которое моментально исчезнет со стола (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Голубцы из кабачков - лучшее сезонное блюдо
Голубцы из кабачков - лучшее сезонное блюдо. Фото lifestyle.today.ua

Более легкие, но такие же аппетитные голубцы из кабачков

Голубцы – блюдо, которое в классическом варианте готовится с капустой, рисом и мясом. Но, если вы хотите более легкий вариант этого блюда, просто замените капусту кабачком.

Рецептом такого необычного блюда поделилась футблогер Елена. Голубцы с кабачками понравятся вам не меньше, чем традиционные.

Как приготовить голубцы из кабачков

Ингредиенты:

  • фарш куриный – 300 г;
  • сухой рис – 100 г;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • томатная паста – 1,5 ст.л.;
  • кабачок – 3 шт.;
  • соль, перец, специя к фаршу — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите рис до полуготовности, а лук и морковь пожарьте.
  2. Приготовьте начинку из фарша, охлажденного отварного риса и охлажденной зажарки. Добавьте специи, соль и перец. Все тщательно перемешайте.
  3. Кабачки с помощью овощечистки нарежьте на длинные слайсы.
  4. Далее нужно сделать голубцы. В один слайс положите 1 чайную ложку начинки и закрутите.
  5. Смажьте форму для запекания маслом и сложите сформованные голубцы.
  6. Также нужно приготовить заливку. Для этого в 250–300 мл воды добавьте 1,5 ст.л. томатной пасты, перемешайте и залейте голубцы.
  7. Накройте фольгой и запекайте при 180 градусах 15 минут под фольгой и еще 20 минут без фольги.

Приготовьте к такому блюду домашний хлеб и сытно покушайте. Приятного аппетита!

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