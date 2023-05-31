Голубцы с секретом: рецепт блюда, которое моментально исчезнет со стола (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Более легкие, но такие же аппетитные голубцы из кабачков
Голубцы – блюдо, которое в классическом варианте готовится с капустой, рисом и мясом. Но, если вы хотите более легкий вариант этого блюда, просто замените капусту кабачком.
Рецептом такого необычного блюда поделилась футблогер Елена. Голубцы с кабачками понравятся вам не меньше, чем традиционные.
Как приготовить голубцы из кабачков
Ингредиенты:
- фарш куриный – 300 г;
- сухой рис – 100 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- томатная паста – 1,5 ст.л.;
- кабачок – 3 шт.;
- соль, перец, специя к фаршу — по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите рис до полуготовности, а лук и морковь пожарьте.
- Приготовьте начинку из фарша, охлажденного отварного риса и охлажденной зажарки. Добавьте специи, соль и перец. Все тщательно перемешайте.
- Кабачки с помощью овощечистки нарежьте на длинные слайсы.
- Далее нужно сделать голубцы. В один слайс положите 1 чайную ложку начинки и закрутите.
- Смажьте форму для запекания маслом и сложите сформованные голубцы.
- Также нужно приготовить заливку. Для этого в 250–300 мл воды добавьте 1,5 ст.л. томатной пасты, перемешайте и залейте голубцы.
- Накройте фольгой и запекайте при 180 градусах 15 минут под фольгой и еще 20 минут без фольги.
Приготовьте к такому блюду домашний хлеб и сытно покушайте. Приятного аппетита!