Голубцы с секретом: рецепт блюда, которое моментально исчезнет со стола (видео)

Более легкие, но такие же аппетитные голубцы из кабачков

Голубцы – блюдо, которое в классическом варианте готовится с капустой, рисом и мясом. Но, если вы хотите более легкий вариант этого блюда, просто замените капусту кабачком.

Рецептом такого необычного блюда поделилась футблогер Елена. Голубцы с кабачками понравятся вам не меньше, чем традиционные.

Как приготовить голубцы из кабачков

Ингредиенты:

фарш куриный – 300 г;

сухой рис – 100 г;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

томатная паста – 1,5 ст.л.;

кабачок – 3 шт.;

соль, перец, специя к фаршу — по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите рис до полуготовности, а лук и морковь пожарьте. Приготовьте начинку из фарша, охлажденного отварного риса и охлажденной зажарки. Добавьте специи, соль и перец. Все тщательно перемешайте. Кабачки с помощью овощечистки нарежьте на длинные слайсы. Далее нужно сделать голубцы. В один слайс положите 1 чайную ложку начинки и закрутите. Смажьте форму для запекания маслом и сложите сформованные голубцы. Также нужно приготовить заливку. Для этого в 250–300 мл воды добавьте 1,5 ст.л. томатной пасты, перемешайте и залейте голубцы. Накройте фольгой и запекайте при 180 градусах 15 минут под фольгой и еще 20 минут без фольги.

Приготовьте к такому блюду домашний хлеб и сытно покушайте. Приятного аппетита!