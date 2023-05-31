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Никакого торта не захотите: супервкусный кекс с ягодами за несколько минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Будете готовить, пока на прилавках есть ягоды
Будете готовить, пока на прилавках есть ягоды. Фото Сегодня

Кекс получается нежным, пышным и ароматным

Если вы уже готовили пирог с клубникой, обратите внимание на этот рецепт нежного кекса. Его можно приготовить с любыми ягодами, и продукты для теста нужны самые простые.

Тесто получается мягким, пышным и сладким. Никакого длительного замешивания. Все смешиваем – и ставим в духовку.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 200 г
  • Ванильный сахар – по вкусу
  • Подсолнечное масло – 100 мл
  • Молоко – 70 мл
  • Мука пшеничная – 200 г
  • Разрыхлитель – 16 г
  • Любые ягоды – 150 г
  • Кукурузный крахмал — 10 г
  • Лепестки миндаля – опционально

Способ приготовления:

  1. В миску для теста выбиваем яйца, добавляем оба вида сахара, растительное масло, молоко. Все тщательно перемешиваем до однородной массы.
  2. Добавляем щепотку соли. Частями просеиваем муку с разрыхлителем. После каждой порции размешиваем.
  3. Когда масса стала однородной, накрываем плёнкой и оставляем постоять минимум 15 минут. Включаем духовку – она должна разогреться.
  4. Ягоды тщательно моем и сушим. Если это крупные ягоды – вроде клубники – можно разрезать. Кусочки обваливаем в кукурузном крахмале и сразу вмешиваем в тесто.
  5. Форму для выпечки (одну большую или маленькую) выстилаем пергаментом или щедро смазываем сливочным маслом.
  6. Посыпаем форму миндальными лепестками и заливаем тесто. Можно сверху тоже высыпать хлопья
  7. Отправляем в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку. Для большого кекса время приготовления – 40 минут. Для маленьких – от 20 до 30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Кекс получается пышным и мягким. Ягоды отлично добавляют кислинки и оттеняют вкус теста. Также мы рассказывали, как испечь невероятный творожный пирог.

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