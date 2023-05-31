Никакого торта не захотите: супервкусный кекс с ягодами за несколько минут
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Кекс получается нежным, пышным и ароматным
Если вы уже готовили пирог с клубникой, обратите внимание на этот рецепт нежного кекса. Его можно приготовить с любыми ягодами, и продукты для теста нужны самые простые.
Тесто получается мягким, пышным и сладким. Никакого длительного замешивания. Все смешиваем – и ставим в духовку.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 200 г
- Ванильный сахар – по вкусу
- Подсолнечное масло – 100 мл
- Молоко – 70 мл
- Мука пшеничная – 200 г
- Разрыхлитель – 16 г
- Любые ягоды – 150 г
- Кукурузный крахмал — 10 г
- Лепестки миндаля – опционально
Способ приготовления:
- В миску для теста выбиваем яйца, добавляем оба вида сахара, растительное масло, молоко. Все тщательно перемешиваем до однородной массы.
- Добавляем щепотку соли. Частями просеиваем муку с разрыхлителем. После каждой порции размешиваем.
- Когда масса стала однородной, накрываем плёнкой и оставляем постоять минимум 15 минут. Включаем духовку – она должна разогреться.
- Ягоды тщательно моем и сушим. Если это крупные ягоды – вроде клубники – можно разрезать. Кусочки обваливаем в кукурузном крахмале и сразу вмешиваем в тесто.
- Форму для выпечки (одну большую или маленькую) выстилаем пергаментом или щедро смазываем сливочным маслом.
- Посыпаем форму миндальными лепестками и заливаем тесто. Можно сверху тоже высыпать хлопья
- Отправляем в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку. Для большого кекса время приготовления – 40 минут. Для маленьких – от 20 до 30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.
Кекс получается пышным и мягким. Ягоды отлично добавляют кислинки и оттеняют вкус теста. Также мы рассказывали, как испечь невероятный творожный пирог.