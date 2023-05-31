Невероятный картофель в духовке: вкуснее жареного
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Весь секрет – в соусе-обмазке
Если жареный картофель вам надоел, но готовить какой-то картофельный гарнир надо, попробуйте запечь его с творожной обмазкой. Рецепт блюда очень прост.
Картофель получается невероятно вкусный, ароматный, с хрустящей сырной корочкой. Также ее можно делать из картофеля, который сварили раньше. Тогда на приготовление уходят считанные минуты, пишет "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- 100 г мягкого сливочного масла
- 5 ст. л. тертого пармезана
- 1 ст. л. сметаны
- 3 зубчика измельченного чеснока
- 3 ст. л. мелко нарезанной петрушки
- картофель среднего размера
Способ приготовления:
- Картофель отвариваем в подсоленной воде. Когда немного остынет, разрезаем на половинки.
- Масло, пармезан, сметану, петрушку и чеснок перемешиваем. Должна получиться однородная масса. Добавляем соль и молотую смесь перцев.
- На каждой картофельной половинке делаем крестообразные надрезы. Они помогут обмазке лучше попавшей внутрь.
- Выкладываем картофель в форму, застеленную пергаментом. Распределяем обмазку по верху половинок картофеля.
- Запекаем в духовке, разогретой до 220° в течение 15-20 минут. Достаем, и когда немного остынет – можно подавать.
Картофель получается очень ароматный. Сыр и чеснок в обмазке подчеркнут ее естественный вкус. Также мы писали, как готовить картофельный гратен – это еще один вариант простого гарнира.