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Невероятный картофель в духовке: вкуснее жареного

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Можно использовать картофель, который отварили накануне
Можно использовать картофель, который отварили накануне. Фото Скриншот из видео КІІТ

Весь секрет – в соусе-обмазке

Если жареный картофель вам надоел, но готовить какой-то картофельный гарнир надо, попробуйте запечь его с творожной обмазкой. Рецепт блюда очень прост.

Картофель получается невероятно вкусный, ароматный, с хрустящей сырной корочкой. Также ее можно делать из картофеля, который сварили раньше. Тогда на приготовление уходят считанные минуты, пишет "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 5 ст. л. тертого пармезана
  • 1 ст. л. сметаны
  • 3 зубчика измельченного чеснока
  • 3 ст. л. мелко нарезанной петрушки
  • картофель среднего размера

Способ приготовления:

  1. Картофель отвариваем в подсоленной воде. Когда немного остынет, разрезаем на половинки.
  2. Масло, пармезан, сметану, петрушку и чеснок перемешиваем. Должна получиться однородная масса. Добавляем соль и молотую смесь перцев.
  3. На каждой картофельной половинке делаем крестообразные надрезы. Они помогут обмазке лучше попавшей внутрь.
  4. Выкладываем картофель в форму, застеленную пергаментом. Распределяем обмазку по верху половинок картофеля.
  5. Запекаем в духовке, разогретой до 220° в течение 15-20 минут. Достаем, и когда немного остынет – можно подавать.

Картофель получается очень ароматный. Сыр и чеснок в обмазке подчеркнут ее естественный вкус. Также мы писали, как готовить картофельный гратен – это еще один вариант простого гарнира.

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#Рецепт #Картофель #Гарнир