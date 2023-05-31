Невероятный картофель в духовке: вкуснее жареного

Весь секрет – в соусе-обмазке

Если жареный картофель вам надоел, но готовить какой-то картофельный гарнир надо, попробуйте запечь его с творожной обмазкой. Рецепт блюда очень прост.

Картофель получается невероятно вкусный, ароматный, с хрустящей сырной корочкой. Также ее можно делать из картофеля, который сварили раньше. Тогда на приготовление уходят считанные минуты, пишет "Школа Жизни".

Ингредиенты:

100 г мягкого сливочного масла

5 ст. л. тертого пармезана

1 ст. л. сметаны

3 зубчика измельченного чеснока

3 ст. л. мелко нарезанной петрушки

картофель среднего размера

Способ приготовления:

Картофель отвариваем в подсоленной воде. Когда немного остынет, разрезаем на половинки. Масло, пармезан, сметану, петрушку и чеснок перемешиваем. Должна получиться однородная масса. Добавляем соль и молотую смесь перцев. На каждой картофельной половинке делаем крестообразные надрезы. Они помогут обмазке лучше попавшей внутрь. Выкладываем картофель в форму, застеленную пергаментом. Распределяем обмазку по верху половинок картофеля. Запекаем в духовке, разогретой до 220° в течение 15-20 минут. Достаем, и когда немного остынет – можно подавать.

Картофель получается очень ароматный. Сыр и чеснок в обмазке подчеркнут ее естественный вкус. Также мы писали, как готовить картофельный гратен – это еще один вариант простого гарнира.