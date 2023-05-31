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Этот пирог будут просить каждый день: простая выпечка с творогом и яблоками

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Можно готовить в любое время года
Можно готовить в любое время года. Фото ukr.media

Рецепты с яблоками всегда универсальны

Рассказываем, как приготовить небанальный творожный пирог. У него очень простое тесто, и получается он вкусным. Также мы рассказывали, как готовить нежный мусс из ряженки.

Этот пирог имеет идеальное сочетание вкусов сладкой творожной основы и яблочной начинки. А еще он очень красив в разрезе, так что его можно смело подавать гостям, пишет Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • творог 5% жирности — 500 г
  • яйца — 3 шт
  • сахар коричневый — 80 г
  • сметана любой жирности — 120 г
  • кукурузный крахмал — 60 г
  • соль — 1 щепотка
  • разрыхлитель — 1 ч. л (5 г)
  • ванилин — на кончике ножа
  • цедра лимона — 2 ч. л

Для начинки:

  • яблоки 4-5 шт (500 г в очищенном виде);
  • сахар коричневый (можно обычный) — 40 г
  • корица молотая – 1 ч. л
  • вода холодная — 50 мл
  • орехи грецкие — 50 г

Способ приготовления:

  1. Все продукты для приготовления основания смешиваем. Пробиваем их блендером до однородности.
  2. Для начинки нарезаем очищенные яблоки большими кубиками. Идеальными для этого рецепта будут идеально кисло-сладкие сорта яблок.
  3. Включаем духовку. Кусочки тушим на сковороде с сахаром, корицей и несколькими столовыми ложками воды. Яблоки должны стать мягкими, но при этом сохранить свою форму.
  4. Форму для выпечки выстилаем пергаментом. На дно выкладываем половину творожной массы. Сверху – начинку, а на нее – вторую половину теста.
  5. Выпекаем пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – около 50 минут. Оставляем пирог на столе на 1 час. Затем он будет легко доставаться из формы.

Этот пирог получается очень ароматным и насыщенным. К нему отлично подойдет имбирный чай.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Яблоки #Пирог