Этот пирог будут просить каждый день: простая выпечка с творогом и яблоками
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Рецепты с яблоками всегда универсальны
Рассказываем, как приготовить небанальный творожный пирог. У него очень простое тесто, и получается он вкусным. Также мы рассказывали, как готовить нежный мусс из ряженки.
Этот пирог имеет идеальное сочетание вкусов сладкой творожной основы и яблочной начинки. А еще он очень красив в разрезе, так что его можно смело подавать гостям, пишет Ukr.Media.
Ингредиенты:
- творог 5% жирности — 500 г
- яйца — 3 шт
- сахар коричневый — 80 г
- сметана любой жирности — 120 г
- кукурузный крахмал — 60 г
- соль — 1 щепотка
- разрыхлитель — 1 ч. л (5 г)
- ванилин — на кончике ножа
- цедра лимона — 2 ч. л
Для начинки:
- яблоки 4-5 шт (500 г в очищенном виде);
- сахар коричневый (можно обычный) — 40 г
- корица молотая – 1 ч. л
- вода холодная — 50 мл
- орехи грецкие — 50 г
Способ приготовления:
- Все продукты для приготовления основания смешиваем. Пробиваем их блендером до однородности.
- Для начинки нарезаем очищенные яблоки большими кубиками. Идеальными для этого рецепта будут идеально кисло-сладкие сорта яблок.
- Включаем духовку. Кусочки тушим на сковороде с сахаром, корицей и несколькими столовыми ложками воды. Яблоки должны стать мягкими, но при этом сохранить свою форму.
- Форму для выпечки выстилаем пергаментом. На дно выкладываем половину творожной массы. Сверху – начинку, а на нее – вторую половину теста.
- Выпекаем пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – около 50 минут. Оставляем пирог на столе на 1 час. Затем он будет легко доставаться из формы.
Этот пирог получается очень ароматным и насыщенным. К нему отлично подойдет имбирный чай.