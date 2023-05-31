Этот пирог будут просить каждый день: простая выпечка с творогом и яблоками

Рецепты с яблоками всегда универсальны

Рассказываем, как приготовить небанальный творожный пирог. У него очень простое тесто, и получается он вкусным. Также мы рассказывали, как готовить нежный мусс из ряженки.

Этот пирог имеет идеальное сочетание вкусов сладкой творожной основы и яблочной начинки. А еще он очень красив в разрезе, так что его можно смело подавать гостям, пишет Ukr.Media.

Ингредиенты:

творог 5% жирности — 500 г

яйца — 3 шт

сахар коричневый — 80 г

сметана любой жирности — 120 г

кукурузный крахмал — 60 г

соль — 1 щепотка

разрыхлитель — 1 ч. л (5 г)

ванилин — на кончике ножа

цедра лимона — 2 ч. л

Для начинки:

яблоки 4-5 шт (500 г в очищенном виде);

сахар коричневый (можно обычный) — 40 г

корица молотая – 1 ч. л

вода холодная — 50 мл

орехи грецкие — 50 г

Способ приготовления:

Все продукты для приготовления основания смешиваем. Пробиваем их блендером до однородности. Для начинки нарезаем очищенные яблоки большими кубиками. Идеальными для этого рецепта будут идеально кисло-сладкие сорта яблок. Включаем духовку. Кусочки тушим на сковороде с сахаром, корицей и несколькими столовыми ложками воды. Яблоки должны стать мягкими, но при этом сохранить свою форму. Форму для выпечки выстилаем пергаментом. На дно выкладываем половину творожной массы. Сверху – начинку, а на нее – вторую половину теста. Выпекаем пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – около 50 минут. Оставляем пирог на столе на 1 час. Затем он будет легко доставаться из формы.

Этот пирог получается очень ароматным и насыщенным. К нему отлично подойдет имбирный чай.