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Полезная альтернатива картофелю фри: рецепт хрустящих кабачковых палочек

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Кабачковые палочки в духовке - полезное овощное блюдо
Кабачковые палочки в духовке - полезное овощное блюдо. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Просто, быстро и очень вкусно

Фаст-фуд является ныне очень популярным вариантом питания. Такой вариант подходит, если нужно быстро и сытно перекусить. Но вот врачи о вреде такой еды кричат со всех сторон.

Мы предлагаем полезную и не менее вкусную альтернативу фаст-фуду — кабачковые палочки. Приготовленные в духовке по рецепту "Мета" они точно понравятся не только взрослым, но и детям.

Как приготовить кабачковые палочки

Ингредиенты:

  • 5 кабачков небольшого размера;
  • 1/2 стакана панировочных сухарей;
  • 1 ч. л. итальянских трав;
  • 1/2 ч. л. чесночного порошка;
  • 1/2 ч. л. лукового порошка;
  • 1/4 стакана тертого пармезана;
  • 2 яйца;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В отдельной миске смешайте итальянские травы, чеснок, лук, панировочные сухари, сыр, соль и перец.
  2. Отдельно взбейте яйца.
  3. Концы кабачков отрежьте и разрежьте их на четыре части вдоль.
  4. Каждую палочку окунайте сначала в яйца, а затем в сухую смесь.
  5. Противень для выпекания смажьте маслом и выложите палочки.
  6. Духовку разогрейте до 220 градусов. Выпекайте палочки в течение 10 минут. Затем переверните их на другую сторону и выпекайте еще 10 минут.

Блюдо готово, приятного аппетита. Приготовьте любимый соус и наслаждайтесь!

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