Полезная альтернатива картофелю фри: рецепт хрустящих кабачковых палочек

Просто, быстро и очень вкусно

Фаст-фуд является ныне очень популярным вариантом питания. Такой вариант подходит, если нужно быстро и сытно перекусить. Но вот врачи о вреде такой еды кричат со всех сторон.

Мы предлагаем полезную и не менее вкусную альтернативу фаст-фуду — кабачковые палочки. Приготовленные в духовке по рецепту "Мета" они точно понравятся не только взрослым, но и детям.

Как приготовить кабачковые палочки

Ингредиенты:

5 кабачков небольшого размера;

1/2 стакана панировочных сухарей;

1 ч. л. итальянских трав;

1/2 ч. л. чесночного порошка;

1/2 ч. л. лукового порошка;

1/4 стакана тертого пармезана;

2 яйца;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

В отдельной миске смешайте итальянские травы, чеснок, лук, панировочные сухари, сыр, соль и перец. Отдельно взбейте яйца. Концы кабачков отрежьте и разрежьте их на четыре части вдоль. Каждую палочку окунайте сначала в яйца, а затем в сухую смесь. Противень для выпекания смажьте маслом и выложите палочки. Духовку разогрейте до 220 градусов. Выпекайте палочки в течение 10 минут. Затем переверните их на другую сторону и выпекайте еще 10 минут.

Блюдо готово, приятного аппетита. Приготовьте любимый соус и наслаждайтесь!