Полезная альтернатива картофелю фри: рецепт хрустящих кабачковых палочек
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Просто, быстро и очень вкусно
Фаст-фуд является ныне очень популярным вариантом питания. Такой вариант подходит, если нужно быстро и сытно перекусить. Но вот врачи о вреде такой еды кричат со всех сторон.
Мы предлагаем полезную и не менее вкусную альтернативу фаст-фуду — кабачковые палочки. Приготовленные в духовке по рецепту "Мета" они точно понравятся не только взрослым, но и детям.
Как приготовить кабачковые палочки
Ингредиенты:
- 5 кабачков небольшого размера;
- 1/2 стакана панировочных сухарей;
- 1 ч. л. итальянских трав;
- 1/2 ч. л. чесночного порошка;
- 1/2 ч. л. лукового порошка;
- 1/4 стакана тертого пармезана;
- 2 яйца;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- В отдельной миске смешайте итальянские травы, чеснок, лук, панировочные сухари, сыр, соль и перец.
- Отдельно взбейте яйца.
- Концы кабачков отрежьте и разрежьте их на четыре части вдоль.
- Каждую палочку окунайте сначала в яйца, а затем в сухую смесь.
- Противень для выпекания смажьте маслом и выложите палочки.
- Духовку разогрейте до 220 градусов. Выпекайте палочки в течение 10 минут. Затем переверните их на другую сторону и выпекайте еще 10 минут.
Блюдо готово, приятного аппетита. Приготовьте любимый соус и наслаждайтесь!