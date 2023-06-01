Этот суп даже не надо варить: необычный рецепт первого блюда с огурцами и йогуртом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Первое блюдо без хлопот и забот
Один из способов победить летнюю жару — холодная, освежающая пища. Огурец как ни один другой овощ способен подарить эту свежесть.
Из нескольких ингредиентов вы можете приготовить такой освежающий суп с огурцами и йогуртом всего за 15 минут — его даже не нужно варить.Shuba предлагает дополнить рецепт нежными травами, удвоить прохладу супа можно греческим йогуртом, а сбалансировать эти вкусы можно лимонным соком, солью и белым перцем.
Как приготовить суп с огурцами и йогуртом
Ингредиенты на 4 порции:
- укроп, пучок — 1 шт.;
- шнитт-лук — 1 шт.;
- петрушка, пучок — 1 шт.;
- огурец свежий — 230 г;
- лимон — 1 шт.;
- греческий йогурт, 10% — 285 г;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- масло оливковое Extra Virgin — 1/4 стакана;
- тахини — 2 ст. л.;
- уксус рисовый — 1 ст. л.;
- соль, перец белый молотый — по вкусу.
Ингредиенты:
- Нарежьте укроп, лук и петрушку, положите в блендер.
- Из огурцов выберите влажную середину ложкой, нарежьте мелко один огурец и положите в холодильник. Остальные нарежьте крупно и положите в блендер.
- Добавьте в блендер 2 столовых ложки лимонного сока, чеснок, йогурт, оливковое масло, тахини, соль и перец. Взбейте в кремовую текстуру и поставьте в холодильник на 4 часа.
Перед подачей добавьте в суп рисовый уксус и перемешайте. Украсьте свежей зеленью, нарезанным огурцом. Подавать можете со свежим хлебом.