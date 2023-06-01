Этот суп даже не надо варить: необычный рецепт первого блюда с огурцами и йогуртом

Первое блюдо без хлопот и забот

Один из способов победить летнюю жару — холодная, освежающая пища. Огурец как ни один другой овощ способен подарить эту свежесть.

Из нескольких ингредиентов вы можете приготовить такой освежающий суп с огурцами и йогуртом всего за 15 минут — его даже не нужно варить.Shuba предлагает дополнить рецепт нежными травами, удвоить прохладу супа можно греческим йогуртом, а сбалансировать эти вкусы можно лимонным соком, солью и белым перцем.

Как приготовить суп с огурцами и йогуртом

Ингредиенты на 4 порции:

укроп, пучок — 1 шт.;

шнитт-лук — 1 шт.;

петрушка, пучок — 1 шт.;

огурец свежий — 230 г;

лимон — 1 шт.;

греческий йогурт, 10% — 285 г;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

масло оливковое Extra Virgin — 1/4 стакана;

тахини — 2 ст. л.;

уксус рисовый — 1 ст. л.;

соль, перец белый молотый — по вкусу.

Ингредиенты:

Нарежьте укроп, лук и петрушку, положите в блендер. Из огурцов выберите влажную середину ложкой, нарежьте мелко один огурец и положите в холодильник. Остальные нарежьте крупно и положите в блендер. Добавьте в блендер 2 столовых ложки лимонного сока, чеснок, йогурт, оливковое масло, тахини, соль и перец. Взбейте в кремовую текстуру и поставьте в холодильник на 4 часа.

Перед подачей добавьте в суп рисовый уксус и перемешайте. Украсьте свежей зеленью, нарезанным огурцом. Подавать можете со свежим хлебом.