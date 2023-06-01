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Глазом не успеете моргнуть, как ужин исчезнет со стола: рецепт картофельной запеканки с сосисками и сыром

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Приготовить сытную запеканку - дело недолгое
Приготовить сытную запеканку - дело недолгое. Фото 1000.menu

Аппетитная запеканка будет уместна к любому столу

После напряженного дня, когда времени на приготовление сложных блюд нет, так не хочется долго стоять на кухне и готовить ужин. Идеальный выход — сытная и бюджетная запеканка с сосисиками и сыром.

Такое блюдо — настоящая палочка-выручалочка, это отличный способ накормить всю семью. Простой рецепт Uaportal поразит вас легкостью и вкусом. Сытная и вкусная, она точно понравится всем.

Как приготовить картофельную запеканку с сосисками и сыром

Ингредиенты:

  • картофель мелкий – 5 шт;
  • сосиски – 4 шт;
  • помидоры – 2 шт;
  • сыр твердый – 90 г;
  • майонез – 100 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • паприка молотая – 0,5 ч. л;
  • соль – 0,75 ч. л;
  • перец черный молотый – щепотка;
  • масло подсолнечное – для смазывания формы;
  • укроп свежий — для украшения.

Способ приготовления:

  1. Вымойте, очистите картофель и нарежьте его на небольшие кубики. То же сделайте с помидорами.
  2. Нарежьте сосиски на кружочки.
  3. В глубокой миске соедините нарезанный картофель, помидоры и сосиски. Добавьте майонез, соль, перец, молотую паприку и измельченный чеснок. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  4. Подготовьте форму для запекания, смазав ее растительным маслом. Переложите в нее полученную смесь с картофелем, помидорами и сосисками.
  5. Запекайте блюдо в предварительно разогретой духовке в течение 40 минут при температуре 190°C до золотистого цвета.
  6. Достаньте форму из духовки и посыпьте блюдо тертым сыром. Снова поставьте запеканку в духовку на 10 минут, чтобы сыр расплавился и стал легко золотистым.

Готовую запеканку украсьте свежим укропом, чтобы подчеркнуть ее вкус и аромат. Подавайте его с любимым соусом.

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