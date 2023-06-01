Глазом не успеете моргнуть, как ужин исчезнет со стола: рецепт картофельной запеканки с сосисками и сыром

Аппетитная запеканка будет уместна к любому столу

После напряженного дня, когда времени на приготовление сложных блюд нет, так не хочется долго стоять на кухне и готовить ужин. Идеальный выход — сытная и бюджетная запеканка с сосисиками и сыром.

Такое блюдо — настоящая палочка-выручалочка, это отличный способ накормить всю семью. Простой рецепт Uaportal поразит вас легкостью и вкусом. Сытная и вкусная, она точно понравится всем.

Как приготовить картофельную запеканку с сосисками и сыром

Ингредиенты:

картофель мелкий – 5 шт;

сосиски – 4 шт;

помидоры – 2 шт;

сыр твердый – 90 г;

майонез – 100 г;

чеснок – 1 зубчик;

паприка молотая – 0,5 ч. л;

соль – 0,75 ч. л;

перец черный молотый – щепотка;

масло подсолнечное – для смазывания формы;

укроп свежий — для украшения.

Способ приготовления:

Вымойте, очистите картофель и нарежьте его на небольшие кубики. То же сделайте с помидорами. Нарежьте сосиски на кружочки. В глубокой миске соедините нарезанный картофель, помидоры и сосиски. Добавьте майонез, соль, перец, молотую паприку и измельченный чеснок. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Подготовьте форму для запекания, смазав ее растительным маслом. Переложите в нее полученную смесь с картофелем, помидорами и сосисками. Запекайте блюдо в предварительно разогретой духовке в течение 40 минут при температуре 190°C до золотистого цвета. Достаньте форму из духовки и посыпьте блюдо тертым сыром. Снова поставьте запеканку в духовку на 10 минут, чтобы сыр расплавился и стал легко золотистым.

Готовую запеканку украсьте свежим укропом, чтобы подчеркнуть ее вкус и аромат. Подавайте его с любимым соусом.