Глазом не успеете моргнуть, как ужин исчезнет со стола: рецепт картофельной запеканки с сосисками и сыром
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Аппетитная запеканка будет уместна к любому столу
После напряженного дня, когда времени на приготовление сложных блюд нет, так не хочется долго стоять на кухне и готовить ужин. Идеальный выход — сытная и бюджетная запеканка с сосисиками и сыром.
Такое блюдо — настоящая палочка-выручалочка, это отличный способ накормить всю семью. Простой рецепт Uaportal поразит вас легкостью и вкусом. Сытная и вкусная, она точно понравится всем.
Как приготовить картофельную запеканку с сосисками и сыром
Ингредиенты:
- картофель мелкий – 5 шт;
- сосиски – 4 шт;
- помидоры – 2 шт;
- сыр твердый – 90 г;
- майонез – 100 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- паприка молотая – 0,5 ч. л;
- соль – 0,75 ч. л;
- перец черный молотый – щепотка;
- масло подсолнечное – для смазывания формы;
- укроп свежий — для украшения.
Способ приготовления:
- Вымойте, очистите картофель и нарежьте его на небольшие кубики. То же сделайте с помидорами.
- Нарежьте сосиски на кружочки.
- В глубокой миске соедините нарезанный картофель, помидоры и сосиски. Добавьте майонез, соль, перец, молотую паприку и измельченный чеснок. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Подготовьте форму для запекания, смазав ее растительным маслом. Переложите в нее полученную смесь с картофелем, помидорами и сосисками.
- Запекайте блюдо в предварительно разогретой духовке в течение 40 минут при температуре 190°C до золотистого цвета.
- Достаньте форму из духовки и посыпьте блюдо тертым сыром. Снова поставьте запеканку в духовку на 10 минут, чтобы сыр расплавился и стал легко золотистым.
Готовую запеканку украсьте свежим укропом, чтобы подчеркнуть ее вкус и аромат. Подавайте его с любимым соусом.