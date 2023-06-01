Может храниться долго даже без холодильника: как приготовить колбасу по польскому рецепту

Праздничное блюдо на каждый день

Колбаса — это нежный вкус, приятный аромат и привлекательный цвет. Все эти компоненты делают закуску невероятно аппетитной.

Сегодня мы приготовим колбасу в банках. Shuba рассказывает, что в Польше такая закуска известна как как kiełbasa w słoikach. Такая закуска — долгожданный "гость" на большие праздники — например, свадьбу. Готовят ее из свинины (можно заменить на куриное или говяжье мясо) с добавлением лука, чеснока, желатина и специй. Благодаря нагреву колбасы внутри банки, хранить такую закуску можно несколько месяцев без охлаждения.

Как приготовить колбасу в банках

Ингредиенты на 8 порций:

свиная подбрюшина — 250 г;

свиной ошеек — 250 г;

свиная лопатка — 250 г;

лук — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

вода — 200 мл;

желатин — 50 г;

соль — 15 г;

перец черный молотый — 2 г;

приправа к мясу — 5 г.

Способ приготовления:

Мясо помойте, нарежьте кусками. Чеснок и лук очистите, разрежьте на несколько частей. Пропустите все через мясорубку, добавьте специи, соль, перец. Хорошо вымешайте и выбейте фарш. Отправьте в холодильник на 6-8 часов. Воду нагрейте, растворите в ней желатин. Влейте раствор в мясо и быстро перемешайте. Разложите мясо в чистые стерилизованные пол-литровые банки, заполняя их на 3/4. Закрутите крышки, поставьте в кастрюлю с водой, доходящей почти до горла банки, и кипятите 70-80 минут. Таким образом, простерилизованное мясо можно хранить месяц. Если нужно хранить дольше, необходимо простерилизовать мясо 3 часа.

Колбаса в банках очень хорошо будет сочетаться со свежеиспеченным хлебом. Также блюдо идеально подойдет к классической яичнице.