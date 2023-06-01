Может храниться долго даже без холодильника: как приготовить колбасу по польскому рецепту
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Праздничное блюдо на каждый день
Колбаса — это нежный вкус, приятный аромат и привлекательный цвет. Все эти компоненты делают закуску невероятно аппетитной.
Сегодня мы приготовим колбасу в банках. Shuba рассказывает, что в Польше такая закуска известна как как kiełbasa w słoikach. Такая закуска — долгожданный "гость" на большие праздники — например, свадьбу. Готовят ее из свинины (можно заменить на куриное или говяжье мясо) с добавлением лука, чеснока, желатина и специй. Благодаря нагреву колбасы внутри банки, хранить такую закуску можно несколько месяцев без охлаждения.
Как приготовить колбасу в банках
Ингредиенты на 8 порций:
- свиная подбрюшина — 250 г;
- свиной ошеек — 250 г;
- свиная лопатка — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- вода — 200 мл;
- желатин — 50 г;
- соль — 15 г;
- перец черный молотый — 2 г;
- приправа к мясу — 5 г.
Способ приготовления:
- Мясо помойте, нарежьте кусками. Чеснок и лук очистите, разрежьте на несколько частей. Пропустите все через мясорубку, добавьте специи, соль, перец. Хорошо вымешайте и выбейте фарш. Отправьте в холодильник на 6-8 часов.
- Воду нагрейте, растворите в ней желатин. Влейте раствор в мясо и быстро перемешайте.
- Разложите мясо в чистые стерилизованные пол-литровые банки, заполняя их на 3/4. Закрутите крышки, поставьте в кастрюлю с водой, доходящей почти до горла банки, и кипятите 70-80 минут.
- Таким образом, простерилизованное мясо можно хранить месяц. Если нужно хранить дольше, необходимо простерилизовать мясо 3 часа.
Колбаса в банках очень хорошо будет сочетаться со свежеиспеченным хлебом. Также блюдо идеально подойдет к классической яичнице.