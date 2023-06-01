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Может храниться долго даже без холодильника: как приготовить колбасу по польскому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Колбаса в банке по польскому рецепту - полезная замена магазинной
Колбаса в банке по польскому рецепту - полезная замена магазинной. Фото shuba.life

Праздничное блюдо на каждый день

Колбаса — это нежный вкус, приятный аромат и привлекательный цвет. Все эти компоненты делают закуску невероятно аппетитной.

Сегодня мы приготовим колбасу в банках. Shuba рассказывает, что в Польше такая закуска известна как как kiełbasa w słoikach. Такая закуска — долгожданный "гость" на большие праздники — например, свадьбу. Готовят ее из свинины (можно заменить на куриное или говяжье мясо) с добавлением лука, чеснока, желатина и специй. Благодаря нагреву колбасы внутри банки, хранить такую закуску можно несколько месяцев без охлаждения.

Как приготовить колбасу в банках

Ингредиенты на 8 порций:

  • свиная подбрюшина — 250 г;
  • свиной ошеек — 250 г;
  • свиная лопатка — 250 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • вода — 200 мл;
  • желатин — 50 г;
  • соль — 15 г;
  • перец черный молотый — 2 г;
  • приправа к мясу — 5 г.

Способ приготовления:

  1. Мясо помойте, нарежьте кусками. Чеснок и лук очистите, разрежьте на несколько частей. Пропустите все через мясорубку, добавьте специи, соль, перец. Хорошо вымешайте и выбейте фарш. Отправьте в холодильник на 6-8 часов.
  2. Воду нагрейте, растворите в ней желатин. Влейте раствор в мясо и быстро перемешайте.
  3. Разложите мясо в чистые стерилизованные пол-литровые банки, заполняя их на 3/4. Закрутите крышки, поставьте в кастрюлю с водой, доходящей почти до горла банки, и кипятите 70-80 минут.
  4. Таким образом, простерилизованное мясо можно хранить месяц. Если нужно хранить дольше, необходимо простерилизовать мясо 3 часа.

Колбаса в банках очень хорошо будет сочетаться со свежеиспеченным хлебом. Также блюдо идеально подойдет к классической яичнице.

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