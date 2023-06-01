Простой рецепт, о котором вы не знали: готовим куриные котлеты с сыром в беконе

Такие котлеты будут просить даже дети

Куриное мясо может являться не только основой для приготовления отбивных, но и вкусных котлет. А для оригинальности вкуса добавьте в блюдо сыр и бекон.

Фаршированные котлеты с сыром, запеченные в беконе по рецепту Рrostoway – настолько вкусное блюдо, что без него не обойдется даже праздничный стол. А готовятся такие котлеты так просто, что с этим справится даже начинающий кулинар.

Как приготовить куриные котлеты с сыром, запеченные в беконе

Ингредиенты:

350 куриного фарша;

1 яйцо;

0,5 ч. л. соли;

1/4 сушеного чеснока;

черный перец;

2 ст. л. манки;

150 г творога;

5 слайсов бекона.

Способ приготовления:

Положите фарш в посуду, добавьте к нему яйцо, соль, чеснок, перец и манку, хорошо замесите. Оставьте массу на 20 минут постоять, чтобы манка разбухла. Нарежьте творог брусочками и наденьте на деревянные шпажки. Оберните фаршем кусочек сыра, формируя котлету, сверху оберните ее беконом. Выложите котлеты на шпажках на противень. Выпекайте котлеты при температуре 190 градусов в течение 25 минут. После приготовления их можно снять со шпажек.

Если вы забыли заранее достать фарш из морозилки, не расстраивайтесь. Несколько простых лайфхаков помогут разморозить его со скоростью света.