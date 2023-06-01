Простой рецепт, о котором вы не знали: готовим куриные котлеты с сыром в беконе
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Такие котлеты будут просить даже дети
Куриное мясо может являться не только основой для приготовления отбивных, но и вкусных котлет. А для оригинальности вкуса добавьте в блюдо сыр и бекон.
Фаршированные котлеты с сыром, запеченные в беконе по рецепту Рrostoway – настолько вкусное блюдо, что без него не обойдется даже праздничный стол. А готовятся такие котлеты так просто, что с этим справится даже начинающий кулинар.
Как приготовить куриные котлеты с сыром, запеченные в беконе
Ингредиенты:
- 350 куриного фарша;
- 1 яйцо;
- 0,5 ч. л. соли;
- 1/4 сушеного чеснока;
- черный перец;
- 2 ст. л. манки;
- 150 г творога;
- 5 слайсов бекона.
Способ приготовления:
- Положите фарш в посуду, добавьте к нему яйцо, соль, чеснок, перец и манку, хорошо замесите. Оставьте массу на 20 минут постоять, чтобы манка разбухла.
- Нарежьте творог брусочками и наденьте на деревянные шпажки.
- Оберните фаршем кусочек сыра, формируя котлету, сверху оберните ее беконом.
- Выложите котлеты на шпажках на противень.
- Выпекайте котлеты при температуре 190 градусов в течение 25 минут. После приготовления их можно снять со шпажек.
Если вы забыли заранее достать фарш из морозилки, не расстраивайтесь. Несколько простых лайфхаков помогут разморозить его со скоростью света.