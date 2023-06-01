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Простой рецепт, о котором вы не знали: готовим куриные котлеты с сыром в беконе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Куриные котлеты с сыром, запеченные в беконе - блюдо, которое может удивить
Куриные котлеты с сыром, запеченные в беконе - блюдо, которое может удивить. Фото prostoway

Такие котлеты будут просить даже дети

Куриное мясо может являться не только основой для приготовления отбивных, но и вкусных котлет. А для оригинальности вкуса добавьте в блюдо сыр и бекон.

Фаршированные котлеты с сыром, запеченные в беконе по рецепту Рrostoway – настолько вкусное блюдо, что без него не обойдется даже праздничный стол. А готовятся такие котлеты так просто, что с этим справится даже начинающий кулинар.

Как приготовить куриные котлеты с сыром, запеченные в беконе

Ингредиенты:

  • 350 куриного фарша;
  • 1 яйцо;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 1/4 сушеного чеснока;
  • черный перец;
  • 2 ст. л. манки;
  • 150 г творога;
  • 5 слайсов бекона.

Способ приготовления:

  1. Положите фарш в посуду, добавьте к нему яйцо, соль, чеснок, перец и манку, хорошо замесите. Оставьте массу на 20 минут постоять, чтобы манка разбухла.
  2. Нарежьте творог брусочками и наденьте на деревянные шпажки.
  3. Оберните фаршем кусочек сыра, формируя котлету, сверху оберните ее беконом.
  4. Выложите котлеты на шпажках на противень.
  5. Выпекайте котлеты при температуре 190 градусов в течение 25 минут. После приготовления их можно снять со шпажек.

Если вы забыли заранее достать фарш из морозилки, не расстраивайтесь. Несколько простых лайфхаков помогут разморозить его со скоростью света.

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