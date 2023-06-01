Блюдо, которое раньше не рисковали попробовать: необычный рецепт жареной сельди
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Блюдо, которое под силу приготовить каждому
Вряд ли найдется человек, который не любит селедку. Сколько салатов можно с ней приготовить — от классической шубы до необычного салата с луком.
Однако сегодня вместе с Food.Оboz попробуем ее пожарить. Кулинары полюбят это блюдо за простоту приготовления, а гурманы — за нежное и приятное на вкус мясо. Сытная рыбка будет всегда кстати на семейном столе.
Как вкусно пожарить сельдь
Ингредиенты:
- сельдь свежая (можно взять и мороженую) — 6 шт.;
- соль — 1 ч.л.;
- перец — 1/4 ч.л.;
- пшеничная мука — 6 ст.л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления:
- Чтобы подготовить сельдь для обжарки, нужно ее почистить, помыть и обсушить на полотенце.
- Рыбу необходимо выпотрошить и отрезать голову, еще раз промыть и подготовить к обжарке.
- В посуду насыпать муку, посолить, поперчить и перемешать.
- На плиту поставить сковороду и нагревать, налить растительное масло.
- Сельдь обвалятять в муке и положить на разогретую сковороду.
- Обжарить рыбу со всех сторон до румяной корочки. При подаче на стол украсить лимоном и полить лимонным соком.
Блюдо готово, приятного аппетита. А чтобы выбрать сельдь правильно, можно воспользоваться несколькими лайфхаками.