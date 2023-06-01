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Блюдо, которое раньше не рисковали попробовать: необычный рецепт жареной сельди

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Жареная сельдь - вкусное и калорийное блюдо
Жареная сельдь - вкусное и калорийное блюдо. Фото Depositphotos

Блюдо, которое под силу приготовить каждому

Вряд ли найдется человек, который не любит селедку. Сколько салатов можно с ней приготовить — от классической шубы до необычного салата с луком.

Однако сегодня вместе с Food.Оboz попробуем ее пожарить. Кулинары полюбят это блюдо за простоту приготовления, а гурманы — за нежное и приятное на вкус мясо. Сытная рыбка будет всегда кстати на семейном столе.

Как вкусно пожарить сельдь

Ингредиенты:

  • сельдь свежая (можно взять и мороженую) — 6 шт.;
  • соль — 1 ч.л.;
  • перец — 1/4 ч.л.;
  • пшеничная мука — 6 ст.л.;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления:

  1. Чтобы подготовить сельдь для обжарки, нужно ее почистить, помыть и обсушить на полотенце.
  2. Рыбу необходимо выпотрошить и отрезать голову, еще раз промыть и подготовить к обжарке.
  3. В посуду насыпать муку, посолить, поперчить и перемешать.
  4. На плиту поставить сковороду и нагревать, налить растительное масло.
  5. Сельдь обвалятять в муке и положить на разогретую сковороду.
  6. Обжарить рыбу со всех сторон до румяной корочки. При подаче на стол украсить лимоном и полить лимонным соком.

Блюдо готово, приятного аппетита. А чтобы выбрать сельдь правильно, можно воспользоваться несколькими лайфхаками.

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#Рецепт #Сельдь #Готовим дома