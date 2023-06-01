Блюдо, которое раньше не рисковали попробовать: необычный рецепт жареной сельди

Блюдо, которое под силу приготовить каждому

Вряд ли найдется человек, который не любит селедку. Сколько салатов можно с ней приготовить — от классической шубы до необычного салата с луком.

Однако сегодня вместе с Food.Оboz попробуем ее пожарить. Кулинары полюбят это блюдо за простоту приготовления, а гурманы — за нежное и приятное на вкус мясо. Сытная рыбка будет всегда кстати на семейном столе.

Как вкусно пожарить сельдь

Ингредиенты:

сельдь свежая (можно взять и мороженую) — 6 шт.;

соль — 1 ч.л.;

перец — 1/4 ч.л.;

пшеничная мука — 6 ст.л.;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления:

Чтобы подготовить сельдь для обжарки, нужно ее почистить, помыть и обсушить на полотенце. Рыбу необходимо выпотрошить и отрезать голову, еще раз промыть и подготовить к обжарке. В посуду насыпать муку, посолить, поперчить и перемешать. На плиту поставить сковороду и нагревать, налить растительное масло. Сельдь обвалятять в муке и положить на разогретую сковороду. Обжарить рыбу со всех сторон до румяной корочки. При подаче на стол украсить лимоном и полить лимонным соком.

Блюдо готово, приятного аппетита. А чтобы выбрать сельдь правильно, можно воспользоваться несколькими лайфхаками.