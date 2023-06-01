Баба-шарпанина: забытый рыбный пирог, который готовили наши предки

Это блюдо в "Энеиде" вспоминал еще Котляревский

Даже если вы чтите древние украинские блюда и часто готовите казацкий кулеш, вы могли не знать об этом рецепте. Баба-шарпанина – это незаслуженно забытый пирог из рыбы, обладающий божественным вкусом.

Наши предки часто готовили такое блюдо на знаменательные даты и в праздничные дни. Украинская кухня способна удивить даже опытных едоков. Об этом пироге с рыбой в "Энеиде" вспоминал Котляревский. Он описывал его как любимое лакомство царя Латина. Рецептом поделились на Meta.ua. Для приготовления советуют брать чабаку или тарань, но подойдет обычный судак. В общем же можно использовать тот вид рыбы, который вам больше по вкусу.

Ингредиенты:

Рыба – 1 кг;

Мука пшеничная – 1 стакан;

Масло для жарки – 2,5 ст.л;

Бульон рыбный – ½ ст;

Лук репчатый – 2 шт;

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Чистим рыбу и хорошо промываем под проточной водой. Отвариваем ее на среднем огне в слегка подсоленной воде. Как только вода закипит, готовим еще 30 минут. Готовую рыбу перекладываем на доску. Когда остынет, удаляем кости и разделяем на небольшие кусочки. Лук нарезаем и жарим до золотистого цвета. В рыбном бульоне разводим муку и смешиваем все до полного растворения. Должна получиться консистенция жидкой кашицы. Прибавляем к тесту лук и еще раз перемешиваем. Смазываем форму для запекания маслом и выкладываем на ее дно рыбу. Сверху заливаем тесто. Перчим и подсаливаем. Пирог готовим 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Пирог получается очень вкусным – рыба остается сочной, а нежное тесто отлично оттеняет ее вкус. Также мы писали, как легко почистить рыбу – и этот способ пригодится в этом рецепте.