Рецепт овсяной каши, от которой не откажется ни один ребенок: десять минут - и завтрак готов
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Превратить тягомотный завтрак в веселое поедание каши просто
Даже взрослым так легко надоедает один и тот же завтрак изо дня в день, а чтобы накормить детей, нужно еще больше фантазии и разнообразия. Если ваши дети морщат носики каждый раз перед тарелкой овсянки, у нас для вас есть прекрасное решение.
Несколько ломтиков банана и две ягоды черники — все, что превратить обычную овсянку в веселый и интригующий завтрак, который понравится детям. Shuba рекомендует включить фантазию на полную и сделать из них мордашки любимых животных, например, мордочку обезъянки.
Как приготовить овсяную кашу с бананами и ягодами
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл;
- хлопья овсяные — 45 г;
- мед — 1 ч. л.;
- бананы — 1 шт.;
- черника — 2 шт.
Способ приготовления:
- В небольшой кастрюле доведите молоко до кипения, добавьте овсяные хлопья. Убавьте огонь, чтобы поддерживать кипение. Варите, часто помешивая, до загустения, около 5 минут. Добавьте мед и перемешайте. Переложите в тарелку.
- Банан очистите и нарежьте кусочками.
- Украсьте приготовленную овсянку кусочками банана и черникой, чтобы она напоминала мордочку обезьянки.
Если же после завтрака осталось немного овсянки, можно приготовить из нее необычные котлеты. Бюджетное блюдо впечатлит вашу семью.