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Рецепт овсяной каши, от которой не откажется ни один ребенок: десять минут - и завтрак готов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Немного фантазии - и обычная каша станет любимой
Немного фантазии - и обычная каша станет любимой. Фото shuba.life

Превратить тягомотный завтрак в веселое поедание каши просто

Даже взрослым так легко надоедает один и тот же завтрак изо дня в день, а чтобы накормить детей, нужно еще больше фантазии и разнообразия. Если ваши дети морщат носики каждый раз перед тарелкой овсянки, у нас для вас есть прекрасное решение.

Несколько ломтиков банана и две ягоды черники — все, что превратить обычную овсянку в веселый и интригующий завтрак, который понравится детям. Shuba рекомендует включить фантазию на полную и сделать из них мордашки любимых животных, например, мордочку обезъянки.

Как приготовить овсяную кашу с бананами и ягодами

Ингредиенты:

  • молоко — 250 мл;
  • хлопья овсяные — 45 г;
  • мед — 1 ч. л.;
  • бананы — 1 шт.;
  • черника — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. В небольшой кастрюле доведите молоко до кипения, добавьте овсяные хлопья. Убавьте огонь, чтобы поддерживать кипение. Варите, часто помешивая, до загустения, около 5 минут. Добавьте мед и перемешайте. Переложите в тарелку.
  2. Банан очистите и нарежьте кусочками.
  3. Украсьте приготовленную овсянку кусочками банана и черникой, чтобы она напоминала мордочку обезьянки.

Если же после завтрака осталось немного овсянки, можно приготовить из нее необычные котлеты. Бюджетное блюдо впечатлит вашу семью.

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#Рецепт #Завтрак #Овсянка #Готовим дома