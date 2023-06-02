Смешайте муку с молоком - и получится гора пирожков: этот рецепт у вас будут просить все
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Быстро, вкусно и сытно
Правильное питание – это очень хорошо. Но ведь правда, иногда так хочется съесть что-то очень вкусное и калорийное?
Именно поэтому предлагаем приготовить эти пирожки по рецепту "Школи життя". Мы не предлагаем начинку – ее вы можете выбрать, какая вам больше по душе. Такие жареные пирожки доставят и вам, и вашим близким премного удовольствия. Готовьте и пробуйте с удовольствием!
Как приготовить жареные пирожки
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл;
- сахар – 1 ст.л. (без горки);
- соль – 1 ч.л.;
- подсолнечное рафинированное масло – 3 ст.л.;
- разрыхлитель для теста – 1 упаковка;
- мука – килограмм.
Способ приготовления:
- Подогретое молоко влить в глубокую миску, растворить в нем сахар с солью, добавить масло.
- Через сито начать всыпать частями муку с разрыхлителем или содой. Размешайте эластичное тесто руками.
- Из небольших кусочков теста сформируйте лепешки, в которые добавьте начинку по собственному вкусу, защипните и придавите.
- На хорошо разогретую с маслом сковороду положите лепешки швом вниз и обжарьте с обеих сторон до зарумянивания.
Прямо на сковороде пирожки станут пышными и увеличатся в размерах. Чтобы они дольше оставались такими, добавьте в тесто один ингредиент.