Смешайте муку с молоком - и получится гора пирожков: этот рецепт у вас будут просить все

Быстро, вкусно и сытно

Правильное питание – это очень хорошо. Но ведь правда, иногда так хочется съесть что-то очень вкусное и калорийное?

Именно поэтому предлагаем приготовить эти пирожки по рецепту "Школи життя". Мы не предлагаем начинку – ее вы можете выбрать, какая вам больше по душе. Такие жареные пирожки доставят и вам, и вашим близким премного удовольствия. Готовьте и пробуйте с удовольствием!

Как приготовить жареные пирожки

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

сахар – 1 ст.л. (без горки);

соль – 1 ч.л.;

подсолнечное рафинированное масло – 3 ст.л.;

разрыхлитель для теста – 1 упаковка;

мука – килограмм.

Способ приготовления:

Подогретое молоко влить в глубокую миску, растворить в нем сахар с солью, добавить масло. Через сито начать всыпать частями муку с разрыхлителем или содой. Размешайте эластичное тесто руками. Из небольших кусочков теста сформируйте лепешки, в которые добавьте начинку по собственному вкусу, защипните и придавите. На хорошо разогретую с маслом сковороду положите лепешки швом вниз и обжарьте с обеих сторон до зарумянивания.

Прямо на сковороде пирожки станут пышными и увеличатся в размерах. Чтобы они дольше оставались такими, добавьте в тесто один ингредиент.