От такого "Рыбного торта" вряд ли кто-то откажется: рецепт салата, который покорит с первой ложки

Необычный "десерт" всего за полчаса

Сложно представить семейный обед или праздничный стол без разнообразных салатов. Если вы любитель этого блюда, то "Рыбный торт" — отличный вариант

Рисовый салат с тунцом, яйцами и овощами по рецепту Shuba — одно из лучших решений для праздничного стола.Его следует оставить в холодильнике на несколько часов пропитаться, поэтому лучше готовить его заранее.

Как приготовить салат "Рыбный торт"

Ингредиенты на 4 порции:

рис — 200 г;

семга слабосоленая — 100 г;

тунец консервированный — 300 г;

яйца куриные — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

огурец — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

майонез — 150 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Рис промойте и сварите в подсоленной воде в пропорции 1:2 в течение 20 минут. Морковь варите 30-40 минут до мягкости. Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут. Сваренные морковь и яйца охладите, очистите и натрите отдельно на крупную терку. Лук очистите, тонко нашинкуйте и облейте кипятком. Огурцы промойте и нарежьте соломкой. С консервированного тунца слейте жидкость и разомните его вилкой. На дно салатника положите половину риса и смажьте майонезом. Сверху выложите слоями тунец, лук, огурцы (посолите), яйца, морковь, перемазывая все слои майонезом. Накройте салат остальным рисом, украсьте полосками семги и зеленью! Положите в холодильник пропитаться на 1-2 часа и подавайте к столу!

Если вам не хочется готовить салат с майонезом, можно заменить его оригинальной заправкой. Так ваш салат будет еще полезнее.