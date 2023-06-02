От такого "Рыбного торта" вряд ли кто-то откажется: рецепт салата, который покорит с первой ложки
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Необычный "десерт" всего за полчаса
Сложно представить семейный обед или праздничный стол без разнообразных салатов. Если вы любитель этого блюда, то "Рыбный торт" — отличный вариант
Рисовый салат с тунцом, яйцами и овощами по рецепту Shuba — одно из лучших решений для праздничного стола.Его следует оставить в холодильнике на несколько часов пропитаться, поэтому лучше готовить его заранее.
Как приготовить салат "Рыбный торт"
Ингредиенты на 4 порции:
- рис — 200 г;
- семга слабосоленая — 100 г;
- тунец консервированный — 300 г;
- яйца куриные — 4 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- майонез — 150 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Рис промойте и сварите в подсоленной воде в пропорции 1:2 в течение 20 минут. Морковь варите 30-40 минут до мягкости. Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут.
- Сваренные морковь и яйца охладите, очистите и натрите отдельно на крупную терку. Лук очистите, тонко нашинкуйте и облейте кипятком. Огурцы промойте и нарежьте соломкой. С консервированного тунца слейте жидкость и разомните его вилкой.
- На дно салатника положите половину риса и смажьте майонезом. Сверху выложите слоями тунец, лук, огурцы (посолите), яйца, морковь, перемазывая все слои майонезом. Накройте салат остальным рисом, украсьте полосками семги и зеленью!
- Положите в холодильник пропитаться на 1-2 часа и подавайте к столу!
Если вам не хочется готовить салат с майонезом, можно заменить его оригинальной заправкой. Так ваш салат будет еще полезнее.