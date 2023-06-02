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От такого "Рыбного торта" вряд ли кто-то откажется: рецепт салата, который покорит с первой ложки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Рисовый салат с тунцом, яйцами и овощами удивит всех
Рисовый салат с тунцом, яйцами и овощами удивит всех. Фото shuba.life

Необычный "десерт" всего за полчаса

Сложно представить семейный обед или праздничный стол без разнообразных салатов. Если вы любитель этого блюда, то "Рыбный торт" — отличный вариант

Рисовый салат с тунцом, яйцами и овощами по рецепту Shuba — одно из лучших решений для праздничного стола.Его следует оставить в холодильнике на несколько часов пропитаться, поэтому лучше готовить его заранее.

Как приготовить салат "Рыбный торт"

Ингредиенты на 4 порции:

  • рис — 200 г;
  • семга слабосоленая — 100 г;
  • тунец консервированный — 300 г;
  • яйца куриные — 4 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • огурец — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • майонез — 150 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Рис промойте и сварите в подсоленной воде в пропорции 1:2 в течение 20 минут. Морковь варите 30-40 минут до мягкости. Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут.
  2. Сваренные морковь и яйца охладите, очистите и натрите отдельно на крупную терку. Лук очистите, тонко нашинкуйте и облейте кипятком. Огурцы промойте и нарежьте соломкой. С консервированного тунца слейте жидкость и разомните его вилкой.
  3. На дно салатника положите половину риса и смажьте майонезом. Сверху выложите слоями тунец, лук, огурцы (посолите), яйца, морковь, перемазывая все слои майонезом. Накройте салат остальным рисом, украсьте полосками семги и зеленью!
  4. Положите в холодильник пропитаться на 1-2 часа и подавайте к столу!

Если вам не хочется готовить салат с майонезом, можно заменить его оригинальной заправкой. Так ваш салат будет еще полезнее.

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#Рецепт #Салат #Майонез #Готовим дома