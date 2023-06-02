Украинская кухня - не только борщ и вареники: как приготовить свинину по старинному рецепту

Мясо с добавлением хрена удивит вас необычным сочетанием вкусов

У многих людей со старинными украинскими блюдами ассоциируются красный борщ и полтавские вареники. Но это совсем не так — наши предки использовали очень интересные сочетания.

Одним из таких блюд является хренник — это вкусный и необычный способ приготовления свинины. Именно такое блюдо вместе с "Мета" и приготовим.

Как приготовить хренник

Ингредиенты:

500 г свинины (плечевая часть);

200 г хрена;

1 головка лука;

2 ст. л. растительного масла;

2 ст. л. томатной пасты;

2 ст. л. кетчупа;

1 ст. л. сахара;

2 ст. л. уксуса;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Порезать свинину на кубики размером около 2 см. Очистить хрен и натереть его на терке с мелкими отверстиями. Почистить лук и порезать его маленькими кубиками. Разогреть масло в сковороде и обжарить свинину до золотистого цвета. Добавить лук и продолжать жарить еще 2-3 минуты до мягкости. Добавить хрен в сковороду и смешать со свининой. Добавить томатную пасту и кетчуп в сковороду и смешать с другими ингредиентами. Добавить сахар и уксус в смесь и хорошо перемешать. Добавить соль и перец по вкусу. Убавить огонь и тушить блюдо под крышкой еще около 30-40 минут, пока свинина не будет мягкой и хрен не станет мягким.

К хреннику отлично подойдет любимая закуска казаков — потапцы. Удивите своих друзей обедом в украинском стиле.