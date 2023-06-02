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Украинская кухня - не только борщ и вареники: как приготовить свинину по старинному рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Хренник - старинный рецепт приготовления свиного мяса
Хренник - старинный рецепт приготовления свиного мяса. Фото Meta.ua

Мясо с добавлением хрена удивит вас необычным сочетанием вкусов

У многих людей со старинными украинскими блюдами ассоциируются красный борщ и полтавские вареники. Но это совсем не так — наши предки использовали очень интересные сочетания.

Одним из таких блюд является хренник — это вкусный и необычный способ приготовления свинины. Именно такое блюдо вместе с "Мета" и приготовим.

Как приготовить хренник

Ингредиенты:

  • 500 г свинины (плечевая часть);
  • 200 г хрена;
  • 1 головка лука;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • 2 ст. л. кетчупа;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. уксуса;
  • соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Порезать свинину на кубики размером около 2 см.
  2. Очистить хрен и натереть его на терке с мелкими отверстиями.
  3. Почистить лук и порезать его маленькими кубиками.
  4. Разогреть масло в сковороде и обжарить свинину до золотистого цвета.
  5. Добавить лук и продолжать жарить еще 2-3 минуты до мягкости.
  6. Добавить хрен в сковороду и смешать со свининой.
  7. Добавить томатную пасту и кетчуп в сковороду и смешать с другими ингредиентами.
  8. Добавить сахар и уксус в смесь и хорошо перемешать.
  9. Добавить соль и перец по вкусу.
  10. Убавить огонь и тушить блюдо под крышкой еще около 30-40 минут, пока свинина не будет мягкой и хрен не станет мягким.

К хреннику отлично подойдет любимая закуска казаков — потапцы. Удивите своих друзей обедом в украинском стиле.

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#Рецепт #Свинина #Готовим дома