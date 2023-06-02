Украинская кухня - не только борщ и вареники: как приготовить свинину по старинному рецепту
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Мясо с добавлением хрена удивит вас необычным сочетанием вкусов
У многих людей со старинными украинскими блюдами ассоциируются красный борщ и полтавские вареники. Но это совсем не так — наши предки использовали очень интересные сочетания.
Одним из таких блюд является хренник — это вкусный и необычный способ приготовления свинины. Именно такое блюдо вместе с "Мета" и приготовим.
Как приготовить хренник
Ингредиенты:
- 500 г свинины (плечевая часть);
- 200 г хрена;
- 1 головка лука;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- 2 ст. л. кетчупа;
- 1 ст. л. сахара;
- 2 ст. л. уксуса;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Порезать свинину на кубики размером около 2 см.
- Очистить хрен и натереть его на терке с мелкими отверстиями.
- Почистить лук и порезать его маленькими кубиками.
- Разогреть масло в сковороде и обжарить свинину до золотистого цвета.
- Добавить лук и продолжать жарить еще 2-3 минуты до мягкости.
- Добавить хрен в сковороду и смешать со свининой.
- Добавить томатную пасту и кетчуп в сковороду и смешать с другими ингредиентами.
- Добавить сахар и уксус в смесь и хорошо перемешать.
- Добавить соль и перец по вкусу.
- Убавить огонь и тушить блюдо под крышкой еще около 30-40 минут, пока свинина не будет мягкой и хрен не станет мягким.
К хреннику отлично подойдет любимая закуска казаков — потапцы. Удивите своих друзей обедом в украинском стиле.