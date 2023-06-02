На одном кусочке вы не остановитесь: бюджетный рецепт пирога, который просто тает во рту

Бюджетная выпечка к чаю без хлопот

Если вы любите творог и домашнюю выпечку, но при этом не хотите долго возиться у плиты, вам обязательно понравится этот рецепт. Пирог с творогом – это идеальный вариант домашней выпечки.

Выпечка по рецепту "Скарбнички рецептів" будет очень мягкой, с лимонным вкусом и ароматом. От такого десерта за уши не оттащишь!

Как приготовить творожный пирог

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

мука – 400 г;

сахар – 80 г;

масло сливочное – 180 г;

цедра лимона;

соль – щепотка;

сода или разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

сыр – 720 г;

ванилин;

сахар – 130 г;

сметана – 200 г;

крахмал – 60 г;

яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

Яйца взбиваем с сахаром и солью, перемешиваем. Масло сливочное размягчаем, смешиваем с яичной массой, добавляем цедру целого лимона, сметану и перемешиваем. В массу добавляем или разрыхлитель, просеянную муку и вымешиваем тесто. Делим тесто на 2 части. Одну отправляем в пакет в морозильную камеру на 30 минут. Другую часть раскатываем на листе пергамента и перекладываем в форму. Формируем из теста бортики. Сыр смешиваем с другими ингредиентами и выкладываем на тесто в форме. Сверху натираем тесто из морозильной камеры. Выпекаем около 30 – 35 минут при 180 градусах. Вынимаем, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

А чтобы выпечка не черствела, добавьте всего один ингредиент. Наслаждайтесь любимым пирогом долгое время.