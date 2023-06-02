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На одном кусочке вы не остановитесь: бюджетный рецепт пирога, который просто тает во рту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Творожный пирог полюбят и взрослые, и дети
Творожный пирог полюбят и взрослые, и дети. Фото skarbnychka-retseptiv

Бюджетная выпечка к чаю без хлопот

Если вы любите творог и домашнюю выпечку, но при этом не хотите долго возиться у плиты, вам обязательно понравится этот рецепт. Пирог с творогом – это идеальный вариант домашней выпечки.

Выпечка по рецепту "Скарбнички рецептів" будет очень мягкой, с лимонным вкусом и ароматом. От такого десерта за уши не оттащишь!

Как приготовить творожный пирог

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт;
  • мука – 400 г;
  • сахар – 80 г;
  • масло сливочное – 180 г;
  • цедра лимона;
  • соль – щепотка;
  • сода или разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

  • сыр – 720 г;
  • ванилин;
  • сахар – 130 г;
  • сметана – 200 г;
  • крахмал – 60 г;
  • яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбиваем с сахаром и солью, перемешиваем.
  2. Масло сливочное размягчаем, смешиваем с яичной массой, добавляем цедру целого лимона, сметану и перемешиваем.
  3. В массу добавляем или разрыхлитель, просеянную муку и вымешиваем тесто.
  4. Делим тесто на 2 части. Одну отправляем в пакет в морозильную камеру на 30 минут.
  5. Другую часть раскатываем на листе пергамента и перекладываем в форму. Формируем из теста бортики.
  6. Сыр смешиваем с другими ингредиентами и выкладываем на тесто в форме. Сверху натираем тесто из морозильной камеры.
  7. Выпекаем около 30 – 35 минут при 180 градусах. Вынимаем, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

А чтобы выпечка не черствела, добавьте всего один ингредиент. Наслаждайтесь любимым пирогом долгое время.

Теги:
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