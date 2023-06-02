На одном кусочке вы не остановитесь: бюджетный рецепт пирога, который просто тает во рту
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Бюджетная выпечка к чаю без хлопот
Если вы любите творог и домашнюю выпечку, но при этом не хотите долго возиться у плиты, вам обязательно понравится этот рецепт. Пирог с творогом – это идеальный вариант домашней выпечки.
Выпечка по рецепту "Скарбнички рецептів" будет очень мягкой, с лимонным вкусом и ароматом. От такого десерта за уши не оттащишь!
Как приготовить творожный пирог
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт;
- мука – 400 г;
- сахар – 80 г;
- масло сливочное – 180 г;
- цедра лимона;
- соль – щепотка;
- сода или разрыхлитель – 1 ч.л.
Для начинки:
- сыр – 720 г;
- ванилин;
- сахар – 130 г;
- сметана – 200 г;
- крахмал – 60 г;
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
- Яйца взбиваем с сахаром и солью, перемешиваем.
- Масло сливочное размягчаем, смешиваем с яичной массой, добавляем цедру целого лимона, сметану и перемешиваем.
- В массу добавляем или разрыхлитель, просеянную муку и вымешиваем тесто.
- Делим тесто на 2 части. Одну отправляем в пакет в морозильную камеру на 30 минут.
- Другую часть раскатываем на листе пергамента и перекладываем в форму. Формируем из теста бортики.
- Сыр смешиваем с другими ингредиентами и выкладываем на тесто в форме. Сверху натираем тесто из морозильной камеры.
- Выпекаем около 30 – 35 минут при 180 градусах. Вынимаем, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.
А чтобы выпечка не черствела, добавьте всего один ингредиент. Наслаждайтесь любимым пирогом долгое время.