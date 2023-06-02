Будут просить каждый день: рецепт салата из молодой капусты, который никогда не надоест
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Блюдо настолько вкусное, что его будут просить еще и еще
Одним из самых полезных и популярных овощей считается капуста разных видов. Из нее готовят множество вкусных, легких и аппетитных блюд. Свежий молодой кочан нередко используется для создания витаминных салатов, которых существует множество.
Один из необычных салатов из капусты – это салат с кинзой и яйцами по рецепту "1 хвилина". Все компоненты блюда мягко и гармонично смешиваются между собой, создавая особую вкусовую палитру. На приготовление салата вы потратите минимум времени, но удовольствия получите многое.
Как приготовить салат из молодой капусты с кинзой и яйцами
Ингредиенты:
- капуста – 400 г;
- огурец – 1-2 шт.;
- кинза, укроп – 1 пучок;
- яйца – 4 шт.;
- масло – 2-3ст.л.;
- горчица – 1-2 ч. л.;
- сметана – 3 ст.л;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Капусту шинкуем тонкими полосками и перекладываем в миску.
- Огурец нарезаем тонкой соломкой и отправляем в капусту.
- Несколько веточек кинзы и укропа мелко нарезаем и добавляем к овощам.
- Вареные яйца разделяем на белки и желтки. Белки нарезаем соломкой и перекладываем в миску с овощами.
- Для соуса желтки разминаем в отдельной миске. К ним добавляем соль, перец, горчицу, растительное масло, сметану и хорошо перемешиваем. Полученным соусом заправляем салат.
Капусту можно еще пожарить в хлебных крошках. Такое необычное блюдо накормит всю семью.