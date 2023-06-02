Будут просить каждый день: рецепт салата из молодой капусты, который никогда не надоест

Блюдо настолько вкусное, что его будут просить еще и еще

Одним из самых полезных и популярных овощей считается капуста разных видов. Из нее готовят множество вкусных, легких и аппетитных блюд. Свежий молодой кочан нередко используется для создания витаминных салатов, которых существует множество.

Один из необычных салатов из капусты – это салат с кинзой и яйцами по рецепту "1 хвилина". Все компоненты блюда мягко и гармонично смешиваются между собой, создавая особую вкусовую палитру. На приготовление салата вы потратите минимум времени, но удовольствия получите многое.

Как приготовить салат из молодой капусты с кинзой и яйцами

Ингредиенты:

капуста – 400 г;

огурец – 1-2 шт.;

кинза, укроп – 1 пучок;

яйца – 4 шт.;

масло – 2-3ст.л.;

горчица – 1-2 ч. л.;

сметана – 3 ст.л;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Капусту шинкуем тонкими полосками и перекладываем в миску. Огурец нарезаем тонкой соломкой и отправляем в капусту. Несколько веточек кинзы и укропа мелко нарезаем и добавляем к овощам. Вареные яйца разделяем на белки и желтки. Белки нарезаем соломкой и перекладываем в миску с овощами. Для соуса желтки разминаем в отдельной миске. К ним добавляем соль, перец, горчицу, растительное масло, сметану и хорошо перемешиваем. Полученным соусом заправляем салат.

Капусту можно еще пожарить в хлебных крошках. Такое необычное блюдо накормит всю семью.