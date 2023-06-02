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Будут просить каждый день: рецепт салата из молодой капусты, который никогда не надоест

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат из молодой капусты - кладезь витаминов
Салат из молодой капусты - кладезь витаминов. Фото odnaminyta.com

Блюдо настолько вкусное, что его будут просить еще и еще

Одним из самых полезных и популярных овощей считается капуста разных видов. Из нее готовят множество вкусных, легких и аппетитных блюд. Свежий молодой кочан нередко используется для создания витаминных салатов, которых существует множество.

Один из необычных салатов из капусты – это салат с кинзой и яйцами по рецепту "1 хвилина". Все компоненты блюда мягко и гармонично смешиваются между собой, создавая особую вкусовую палитру. На приготовление салата вы потратите минимум времени, но удовольствия получите многое.

Как приготовить салат из молодой капусты с кинзой и яйцами

Ингредиенты:

  • капуста – 400 г;
  • огурец – 1-2 шт.;
  • кинза, укроп – 1 пучок;
  • яйца – 4 шт.;
  • масло – 2-3ст.л.;
  • горчица – 1-2 ч. л.;
  • сметана – 3 ст.л;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Капусту шинкуем тонкими полосками и перекладываем в миску.
  2. Огурец нарезаем тонкой соломкой и отправляем в капусту.
  3. Несколько веточек кинзы и укропа мелко нарезаем и добавляем к овощам.
  4. Вареные яйца разделяем на белки и желтки. Белки нарезаем соломкой и перекладываем в миску с овощами.
  5. Для соуса желтки разминаем в отдельной миске. К ним добавляем соль, перец, горчицу, растительное масло, сметану и хорошо перемешиваем. Полученным соусом заправляем салат.

Капусту можно еще пожарить в хлебных крошках. Такое необычное блюдо накормит всю семью.

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