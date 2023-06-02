Четыре ингредиента - и соус готов: рецепт заправки, с которым вы съедите целый килограмм картофеля
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Пару взмахов руки — и идеальная заправка готова
Сегодня мы приготовим удивительно мягкий и нежный сливочный соус. Такая заправка настолько вкусна и универсальна, что отлично подойдет ко всем блюдам: и рыбным, и мясным, и овощным. Но попробуйте его именно с молодым картофелем – и вы не пожалеете.
Сливочный соус с беконом по рецепту "Школи життя" приготовить легко, но вряд ли вы забудете этот утонченный мягкий вкус. Он успешно подчеркнет любой компонент блюда, дополнит его и обогатит. Для создания этого кулинарного шедевра вам только понадобятся всего четыре ингредиента – это бекон, сливки, лук и укроп. Поэтому берём их и идем готовить!
Как приготовить сливочный соус с беконом
Ингредиенты:
- бекон – 150 г
- сливки 20% – 250-300 мл
- лук – 1 шт
- свежий укроп – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Бекон нашинкуйте, обжарьте на сухой сковороде.
- Лук нарезать полукольцами или четверть кольцами, обжарить до мягкости вместе с беконом.
- В лук с беконом влить сливки.
- Свежий укроп необходимо мелко измельчить и добавить в массу.
- Довести соус до загустения и снять с огня.
Подавать сливочный соус лучше всего горячим к молодому картофелю. Такое блюдо понравится даже детям.