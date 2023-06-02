Четыре ингредиента - и соус готов: рецепт заправки, с которым вы съедите целый килограмм картофеля

Пару взмахов руки — и идеальная заправка готова

Сегодня мы приготовим удивительно мягкий и нежный сливочный соус. Такая заправка настолько вкусна и универсальна, что отлично подойдет ко всем блюдам: и рыбным, и мясным, и овощным. Но попробуйте его именно с молодым картофелем – и вы не пожалеете.

Сливочный соус с беконом по рецепту "Школи життя" приготовить легко, но вряд ли вы забудете этот утонченный мягкий вкус. Он успешно подчеркнет любой компонент блюда, дополнит его и обогатит. Для создания этого кулинарного шедевра вам только понадобятся всего четыре ингредиента – это бекон, сливки, лук и укроп. Поэтому берём их и идем готовить!

Как приготовить сливочный соус с беконом

Ингредиенты:

бекон – 150 г

сливки 20% – 250-300 мл

лук – 1 шт

свежий укроп – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Бекон нашинкуйте, обжарьте на сухой сковороде. Лук нарезать полукольцами или четверть кольцами, обжарить до мягкости вместе с беконом. В лук с беконом влить сливки. Свежий укроп необходимо мелко измельчить и добавить в массу. Довести соус до загустения и снять с огня.

Подавать сливочный соус лучше всего горячим к молодому картофелю. Такое блюдо понравится даже детям.