Четыре ингредиента - и соус готов: рецепт заправки, с которым вы съедите целый килограмм картофеля

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Соус с беконом подойдет к любому блюду
Соус с беконом подойдет к любому блюду. Фото http://smach.com.ua/

Пару взмахов руки — и идеальная заправка готова

Сегодня мы приготовим удивительно мягкий и нежный сливочный соус. Такая заправка настолько вкусна и универсальна, что отлично подойдет ко всем блюдам: и рыбным, и мясным, и овощным. Но попробуйте его именно с молодым картофелем – и вы не пожалеете.

Сливочный соус с беконом по рецепту "Школи життя" приготовить легко, но вряд ли вы забудете этот утонченный мягкий вкус. Он успешно подчеркнет любой компонент блюда, дополнит его и обогатит. Для создания этого кулинарного шедевра вам только понадобятся всего четыре ингредиента – это бекон, сливки, лук и укроп. Поэтому берём их и идем готовить!

Как приготовить сливочный соус с беконом

Ингредиенты:

  • бекон – 150 г
  • сливки 20% – 250-300 мл
  • лук – 1 шт
  • свежий укроп – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Бекон нашинкуйте, обжарьте на сухой сковороде.
  2. Лук нарезать полукольцами или четверть кольцами, обжарить до мягкости вместе с беконом.
  3. В лук с беконом влить сливки.
  4. Свежий укроп необходимо мелко измельчить и добавить в массу.
  5. Довести соус до загустения и снять с огня.

Подавать сливочный соус лучше всего горячим к молодому картофелю. Такое блюдо понравится даже детям.

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