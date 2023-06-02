Проще и бюджетней этого рецепта кабачкового пирога вы не найдете: лучшее, что можно приготовить на ужин
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Невозможно вкусное блюдо без беготни между плитой и столом
Кабачки – это идеальный овощ для жарки. Из них получаются низкокалорийные и бюджетные блюда, которые идеально подойдут на обед, перекус или ужин.
Если вы ищете вкусный способ приготовить кабачки, то этот пирог по рецепту Shuba — то, что вам нужно! Его можно быстро приготовить из простых и доступных ингредиентов. Он станет отличным гарниром на обед или ужин. И еще одна приятная новость: кабачковый пирог можно хранить в холодильнике до четырех дней, а остатки легко разогреть в микроволновке или на сковороде.
Как приготовить кабачковый пирог
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 1 шт.;
- мука пшеничная — 130 г;
- сыр твердый — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 50 мл;
- разрыхлитель — 12 г;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачок помойте и натрите на крупной терке. Лук очистите и тоже натрите в кабачок. Добавьте муку, разрыхлитель и измельченную зелень.
- Отдельно взбейте яйца в крутую пену, влейте в них масло и снова взбейте.
- Соедините кабачковую массу с яичной, добавьте тертый сыр, соль, перец и перемешайте.
- Вылейте тесто в форму, застеленную смазанным маслом пергаментом. Запекайте 40 минут при температуре 180°C до зарумянивания.
А если пожарить кабачки в пивном кляре, получится отличная закуска. Без нее не обойдется ни один вечер с друзьями.