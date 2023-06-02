Бюджетная вкуснотища: фантастический тертый салат
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Вкусный хрустящий салат из сырой свеклы
Блюда из свеклы – это отдельная страница украинской кулинарии. Мы ведь очень любим и уважаем этот овощ. Если вы уже пробовали вкусную намазку на бутерброды, обязательно приготовьте этот салат из сырой свеклы.
В нем идеально сочетаются хрустящая текстура, яркие цвета и острая заправка, усиливающая естественную сладость свеклы. Рецептом поделились на Shuba.Life.
Ингредиенты:
- Свекла молодая — 500 г
- Уксус яблочный – 1 ст. л.
- Дижонская горчица – 2 ч. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Чеснок, зубчики – 1 шт.
- Кинза, веточки – 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Промытую и очищенную свеклу натираем на грубой терке. Кинзу тоже моем, обсушиваем и мелко нарезаем. Чеснок выжимаем через пресс.
- Смешиваем соль, перец, горчицу, чеснок и кинзу. Добавляем уксус и растительное масло, перемешиваем.
- Выкладываем заправку на свеклу и перемешиваем. Салат можно подавать сразу, но лучше выдержать его 2-3 часа в холодильнике.
Такой пикантный тертый салат может быть как закуской и гарниром, так и основным блюдом тоже – особенно если вы соблюдаете веганскую диету. Также мы рассказывали, как готовить традиционные закарпатские гомбовцы.