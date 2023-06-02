Бюджетная вкуснотища: фантастический тертый салат

Вкусный хрустящий салат из сырой свеклы

Блюда из свеклы – это отдельная страница украинской кулинарии. Мы ведь очень любим и уважаем этот овощ. Если вы уже пробовали вкусную намазку на бутерброды, обязательно приготовьте этот салат из сырой свеклы.

В нем идеально сочетаются хрустящая текстура, яркие цвета и острая заправка, усиливающая естественную сладость свеклы. Рецептом поделились на Shuba.Life.

Ингредиенты:

Свекла молодая — 500 г

Уксус яблочный – 1 ст. л.

Дижонская горчица – 2 ч. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Чеснок, зубчики – 1 шт.

Кинза, веточки – 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Промытую и очищенную свеклу натираем на грубой терке. Кинзу тоже моем, обсушиваем и мелко нарезаем. Чеснок выжимаем через пресс. Смешиваем соль, перец, горчицу, чеснок и кинзу. Добавляем уксус и растительное масло, перемешиваем. Выкладываем заправку на свеклу и перемешиваем. Салат можно подавать сразу, но лучше выдержать его 2-3 часа в холодильнике.

Такой пикантный тертый салат может быть как закуской и гарниром, так и основным блюдом тоже – особенно если вы соблюдаете веганскую диету. Также мы рассказывали, как готовить традиционные закарпатские гомбовцы.