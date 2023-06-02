Приготовьте это и влюбитесь в кабачки: рецепт вкусной запеканки

Успейте приготовить, пока есть кабачки

Кабачки – любимый сезонный овощ как гурманов, так и обычных едоков. Если вы уже готовили нежные шайбы под творожной шапкой, обратите внимание на этот рецепт запеканки.

Это блюдо получается очень нежным и сочным. Как ее готовить рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

фарш — 0,5 кг;

лук – 1 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

помидоры – 3 шт.;

сулугуни — 100 г;

яйца — 4 шт.;

сметана — 100 г;

карри — 2 ч.л.;

зеленый лук;

петрушка;

соль, перец, специи.

Способ приготовления:

Кабачки натираем на крупной терке. Отжимаем из них лишнюю жидкость. Помидоры и перец нарезаем кубиком, зелень традиционно мелким. Смешиваем, добавляем соль и чёрный перец. Лук мелко крошим и добавляем в фарш. Равномерно выкладываем его в форму, смазанную растительным маслом или маслом. Для заливки смешиваем яйца и сметану в однородную массу. Выливаем на фарш. Выпекаем запеканку в духовке при температуре 180 градусов в течение. Время приготовления – 45 минут. Затем достаем запеканку, засыпаем сыром и ставим еще на 5-10 минут.

Блюдо получается очень простое — хоть каждый вечер готовьте. Также мы рассказывали, как приготовить особенно ароматные котлеты.