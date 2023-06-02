Приготовьте это и влюбитесь в кабачки: рецепт вкусной запеканки
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Успейте приготовить, пока есть кабачки
Кабачки – любимый сезонный овощ как гурманов, так и обычных едоков. Если вы уже готовили нежные шайбы под творожной шапкой, обратите внимание на этот рецепт запеканки.
Это блюдо получается очень нежным и сочным. Как ее готовить рассказали на ProstoWay.
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт.;
- фарш — 0,5 кг;
- лук – 1 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- помидоры – 3 шт.;
- сулугуни — 100 г;
- яйца — 4 шт.;
- сметана — 100 г;
- карри — 2 ч.л.;
- зеленый лук;
- петрушка;
- соль, перец, специи.
Способ приготовления:
- Кабачки натираем на крупной терке. Отжимаем из них лишнюю жидкость. Помидоры и перец нарезаем кубиком, зелень традиционно мелким. Смешиваем, добавляем соль и чёрный перец.
- Лук мелко крошим и добавляем в фарш. Равномерно выкладываем его в форму, смазанную растительным маслом или маслом. Для заливки смешиваем яйца и сметану в однородную массу. Выливаем на фарш.
- Выпекаем запеканку в духовке при температуре 180 градусов в течение. Время приготовления – 45 минут.
- Затем достаем запеканку, засыпаем сыром и ставим еще на 5-10 минут.
Блюдо получается очень простое — хоть каждый вечер готовьте. Также мы рассказывали, как приготовить особенно ароматные котлеты.