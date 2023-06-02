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Приготовьте это и влюбитесь в кабачки: рецепт вкусной запеканки

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Блюда из вкусных сезонных овощей Новость обновлена 02 июня 2023, 18:16
Блюда из вкусных сезонных овощей. Фото Сегодня

Успейте приготовить, пока есть кабачки

Кабачки – любимый сезонный овощ как гурманов, так и обычных едоков. Если вы уже готовили нежные шайбы под творожной шапкой, обратите внимание на этот рецепт запеканки.

Это блюдо получается очень нежным и сочным. Как ее готовить рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт.;
  • фарш — 0,5 кг;
  • лук – 1 шт.;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • помидоры – 3 шт.;
  • сулугуни — 100 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • карри — 2 ч.л.;
  • зеленый лук;
  • петрушка;
  • соль, перец, специи.

Способ приготовления:

  1. Кабачки натираем на крупной терке. Отжимаем из них лишнюю жидкость. Помидоры и перец нарезаем кубиком, зелень традиционно мелким. Смешиваем, добавляем соль и чёрный перец.
  2. Лук мелко крошим и добавляем в фарш. Равномерно выкладываем его в форму, смазанную растительным маслом или маслом. Для заливки смешиваем яйца и сметану в однородную массу. Выливаем на фарш.
  3. Выпекаем запеканку в духовке при температуре 180 градусов в течение. Время приготовления – 45 минут.
  4. Затем достаем запеканку, засыпаем сыром и ставим еще на 5-10 минут.

Блюдо получается очень простое — хоть каждый вечер готовьте. Также мы рассказывали, как приготовить особенно ароматные котлеты.

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