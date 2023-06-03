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Без сахара и муки: рецепт идеальных яблочных оладий с йогуртом на завтрак

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Яблочные оладьи с йогуртом станут любимым завтраком
Яблочные оладьи с йогуртом станут любимым завтраком. Фото babusyni-retsepty

На аромат сойдется вся семья

Яблочные оладьи – это совершенно уникальная и беспроигрышная выпечка. В зависимости от того какой сорт яблок вы будете использовать, у вас каждый раз будет получаться новое неповторимое блюдо. Изюминка яблочных оладий – это неповторимый аромат, не сравнимый ни с чем.

Самое главное в оладьях от "Бабусиних рецептів" то, что при минимальном наборе абсолютно простых ингредиентов вы сможете приготовить потрясающее блюдо. Ваши близкие с радостью будут просыпаться под неповторимый аромат таких оладий.

Как приготовить яблочные оладьи с йогуртом

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 200 мл;
  • йогурт – 200 мл;
  • яйца – 2 шт.;
  • пищевая сода – 1 ч. л.;
  • яблоки – 2 шт.;
  • цедра половины лимона.

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить от кожуры и натереть на большой терке. В яблочную массу высыпать цедру лимона, смешать компоненты.
  2. В миску к яйцам добавить соль по своему вкусу, йогурт, взбить все ингредиенты венчиком.
  3. Высыпать в массу перемолотые овсяные хлопья, соду и замесить тесто.
  4. Выложить в тесто яблочную массу и перемешать.
  5. В сковороде растопить сливочное масло, на среднем огне обжарить оладьи по несколько минут с каждой стороны.

К яблочным оладьям отлично подходит джем из ягодного варенья. Также оладьи смакуют со сметаной или со сгущенным молоком.

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