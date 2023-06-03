Без сахара и муки: рецепт идеальных яблочных оладий с йогуртом на завтрак

На аромат сойдется вся семья

Яблочные оладьи – это совершенно уникальная и беспроигрышная выпечка. В зависимости от того какой сорт яблок вы будете использовать, у вас каждый раз будет получаться новое неповторимое блюдо. Изюминка яблочных оладий – это неповторимый аромат, не сравнимый ни с чем.

Самое главное в оладьях от "Бабусиних рецептів" то, что при минимальном наборе абсолютно простых ингредиентов вы сможете приготовить потрясающее блюдо. Ваши близкие с радостью будут просыпаться под неповторимый аромат таких оладий.

Как приготовить яблочные оладьи с йогуртом

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 200 мл;

йогурт – 200 мл;

яйца – 2 шт.;

пищевая сода – 1 ч. л.;

яблоки – 2 шт.;

цедра половины лимона.

Способ приготовления:

Яблоки очистить от кожуры и натереть на большой терке. В яблочную массу высыпать цедру лимона, смешать компоненты. В миску к яйцам добавить соль по своему вкусу, йогурт, взбить все ингредиенты венчиком. Высыпать в массу перемолотые овсяные хлопья, соду и замесить тесто. Выложить в тесто яблочную массу и перемешать. В сковороде растопить сливочное масло, на среднем огне обжарить оладьи по несколько минут с каждой стороны.

К яблочным оладьям отлично подходит джем из ягодного варенья. Также оладьи смакуют со сметаной или со сгущенным молоком.