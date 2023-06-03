Без сахара и муки: рецепт идеальных яблочных оладий с йогуртом на завтрак
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На аромат сойдется вся семья
Яблочные оладьи – это совершенно уникальная и беспроигрышная выпечка. В зависимости от того какой сорт яблок вы будете использовать, у вас каждый раз будет получаться новое неповторимое блюдо. Изюминка яблочных оладий – это неповторимый аромат, не сравнимый ни с чем.
Самое главное в оладьях от "Бабусиних рецептів" то, что при минимальном наборе абсолютно простых ингредиентов вы сможете приготовить потрясающее блюдо. Ваши близкие с радостью будут просыпаться под неповторимый аромат таких оладий.
Как приготовить яблочные оладьи с йогуртом
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 200 мл;
- йогурт – 200 мл;
- яйца – 2 шт.;
- пищевая сода – 1 ч. л.;
- яблоки – 2 шт.;
- цедра половины лимона.
Способ приготовления:
- Яблоки очистить от кожуры и натереть на большой терке. В яблочную массу высыпать цедру лимона, смешать компоненты.
- В миску к яйцам добавить соль по своему вкусу, йогурт, взбить все ингредиенты венчиком.
- Высыпать в массу перемолотые овсяные хлопья, соду и замесить тесто.
- Выложить в тесто яблочную массу и перемешать.
- В сковороде растопить сливочное масло, на среднем огне обжарить оладьи по несколько минут с каждой стороны.
К яблочным оладьям отлично подходит джем из ягодного варенья. Также оладьи смакуют со сметаной или со сгущенным молоком.