Сытные мясные оладьи с секретом: 15 минут - и блюдо готово
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Вкуснятина без особой возни
Куриные оладьи — это нечто среднее между биточками, куриными котлетами и обычными оладьями. Они удивят вас легкостью приготовления и невероятным вкусом.
Куриные оладьи по рецепту Shuba благодаря йогурту получаются довольно сытными и их с удовольствием съедят на завтрак как дети, так и взрослые члены вашей семьи. Они подойдут и для перекуса в школе или на работе — оладьи не испачкают ребенку портфель или вам сумку, отлично утолят голод и поднимут настроение.
Как приготовить куриные оладьи
Ингредиенты на 4 порции:
- куриная грудка — 250 г;
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- мука — 4 ст. л.;
- йогурт без наполнителя — 5 ст. л.;
- соль, черный перец, растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе промойте и обсушите бумажными полотенцами. Срежьте лишний жир и пленки.
- Нарежьте мясо небольшими кусочками, сложите в чашу блендера. Добавьте нарезанный кусочками лук и измельчите до состояния фарша.
- Смешайте в миске муку, яйца и йогурт до однородности. Добавить фарш и специи по вкусу, хорошо перемешать.
- Разогрейте масло в сковороде, ложкой выложите блины. Жарьте на медленном огне в течение 4 минут, затем переверните, накройте крышкой и прожарьте в течение 4 минут.
Лучше всего блюдо подавать с молодым картофелем или запеченными овощами. Приятного аппетита!