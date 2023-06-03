Сытные мясные оладьи с секретом: 15 минут - и блюдо готово

Вкуснятина без особой возни

Куриные оладьи — это нечто среднее между биточками, куриными котлетами и обычными оладьями. Они удивят вас легкостью приготовления и невероятным вкусом.

Куриные оладьи по рецепту Shuba благодаря йогурту получаются довольно сытными и их с удовольствием съедят на завтрак как дети, так и взрослые члены вашей семьи. Они подойдут и для перекуса в школе или на работе — оладьи не испачкают ребенку портфель или вам сумку, отлично утолят голод и поднимут настроение.

Как приготовить куриные оладьи

Ингредиенты на 4 порции:

куриная грудка — 250 г;

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

мука — 4 ст. л.;

йогурт без наполнителя — 5 ст. л.;

соль, черный перец, растительное масло — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе промойте и обсушите бумажными полотенцами. Срежьте лишний жир и пленки. Нарежьте мясо небольшими кусочками, сложите в чашу блендера. Добавьте нарезанный кусочками лук и измельчите до состояния фарша. Смешайте в миске муку, яйца и йогурт до однородности. Добавить фарш и специи по вкусу, хорошо перемешать. Разогрейте масло в сковороде, ложкой выложите блины. Жарьте на медленном огне в течение 4 минут, затем переверните, накройте крышкой и прожарьте в течение 4 минут.

Лучше всего блюдо подавать с молодым картофелем или запеченными овощами. Приятного аппетита!