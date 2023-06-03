"Удиви соседку": рецепт запеченного куриного филе, которым точно удивите всех соседей

Оригинальность при минимальном наборе продуктов

Быстрые, простые, полезные, вкусные, универсальные – именно так можно описать наши любимые блюда. Куриное филе в духовке – одно из них.

Запеченное по рецепту Cook филе готовится из простых продуктов. В то же время блюдо выглядит, будто его готовил опытный повар из шикарного ресторана. Если вы хотите удивить соседей, берите продукты и начинайте готовить.

Как приготовить куриное филе "Удиви соседку"

Ингредиенты:

грудка куриная (филе) — 500 г;

морковь средняя – 2 шт.;

лук средний — 1 шт.;

картофель средний — 2-3 шт.,

яйцо – 1 шт.;

кунжут, зелень, соль, перец молотый — по своему вкусу,

подсолнечное масло

Способ приготовления:

Куриное филе острым ножом порезать на тонкие пластины, поперчить, посолить. Очистить и нарезать: лук – мелкими кубиками, а морковь и картофель – тонкими кружочками. Лук с морковью обжарить до золотистого цвета на растительном масле. Картофель подсушить до румяного цвета на сухой сковороде. Зелень нашинковать мелко. Яйцо хорошо взбить. Сковороду смазать растительным маслом, выложить на дно слой филе и смазать его яйцом. Сверху выложить слой картофеля, лука с морковью и зелени. Края филе должны оставаться свободными. Выкладывать слои поочередно, каждый слой из филе обязательно хорошо смазывать взбитым яйцом. Верхний слой смазать яйцом и посыпать кунжутом. Запекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов в течение 30-40 мин. Увеличить температуру до 220 градусов и запекать еще 10 минут.

Кстати, определить натуральность мяса можно еще при его покупке. Вам нужна только спичка и полминуты времени.