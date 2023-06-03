"Удиви соседку": рецепт запеченного куриного филе, которым точно удивите всех соседей
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Оригинальность при минимальном наборе продуктов
Быстрые, простые, полезные, вкусные, универсальные – именно так можно описать наши любимые блюда. Куриное филе в духовке – одно из них.
Запеченное по рецепту Cook филе готовится из простых продуктов. В то же время блюдо выглядит, будто его готовил опытный повар из шикарного ресторана. Если вы хотите удивить соседей, берите продукты и начинайте готовить.
Как приготовить куриное филе "Удиви соседку"
Ингредиенты:
- грудка куриная (филе) — 500 г;
- морковь средняя – 2 шт.;
- лук средний — 1 шт.;
- картофель средний — 2-3 шт.,
- яйцо – 1 шт.;
- кунжут, зелень, соль, перец молотый — по своему вкусу,
- подсолнечное масло
Способ приготовления:
- Куриное филе острым ножом порезать на тонкие пластины, поперчить, посолить.
- Очистить и нарезать: лук – мелкими кубиками, а морковь и картофель – тонкими кружочками.
- Лук с морковью обжарить до золотистого цвета на растительном масле. Картофель подсушить до румяного цвета на сухой сковороде.
- Зелень нашинковать мелко.
- Яйцо хорошо взбить. Сковороду смазать растительным маслом, выложить на дно слой филе и смазать его яйцом.
- Сверху выложить слой картофеля, лука с морковью и зелени. Края филе должны оставаться свободными.
- Выкладывать слои поочередно, каждый слой из филе обязательно хорошо смазывать взбитым яйцом.
- Верхний слой смазать яйцом и посыпать кунжутом.
- Запекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов в течение 30-40 мин. Увеличить температуру до 220 градусов и запекать еще 10 минут.
Кстати, определить натуральность мяса можно еще при его покупке. Вам нужна только спичка и полминуты времени.