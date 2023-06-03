Бабушкин рецепт самого вкусного молодого картофеля со сметаной
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Блюдо сметут за секунды со стола
В Украине уже в самом разгаре сезон молодого картофеля. Он является очень вкусным и сытным продуктом, из которого можно приготовить разные блюда.
Uaportal советует попробовать молодой картофель со сметаной и салом по бабушкиному рецепту — именно так мы ели его в детстве. Благодаря именно этим ингредиентам у вас получится блюдо, которое вы захотите приготовить еще много раз!
Как приготовить молодой картофель со сметаной и салом
Ингредиенты:
- молодой картофель;
- соль, перец;
- сало;
- сметана;
- укроп (по желанию).
Способ приготовления:
- Тщательно вымойте картофель, очистите его от кожуры.
- В кипящую подсоленную воду положите картофель. Варите его на умеренном огне до мягкости. Время приготовления зависит от размера картофеля — обычно это занимает примерно 15-20 минут;
- В это время тонко нарежьте сало и обжарьте его на сковороде до хрустящей корочки.
- Когда сварится картофель, слейте воду.
- Добавьте сметану, обжаренное сало, укроп, посолите и поперчите по вкусу.
- Дайте картофелю немного постоять, чтобы ароматы смешались. Подавайте блюдо горячим.
Молодой картофель по этому рецепту можно кушать как самостоятельное блюдо. Оно идеально подойдет в качестве гарнира к мясным, рыбным или овощным блюдам.