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Бабушкин рецепт самого вкусного молодого картофеля со сметаной

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Молодой картофель со сметаной и салом - отличный вариант гарнира
Молодой картофель со сметаной и салом - отличный вариант гарнира. Фото uaportal.com

Блюдо сметут за секунды со стола

В Украине уже в самом разгаре сезон молодого картофеля. Он является очень вкусным и сытным продуктом, из которого можно приготовить разные блюда.

Uaportal советует попробовать молодой картофель со сметаной и салом по бабушкиному рецепту — именно так мы ели его в детстве. Благодаря именно этим ингредиентам у вас получится блюдо, которое вы захотите приготовить еще много раз!

Как приготовить молодой картофель со сметаной и салом

Ингредиенты:

  • молодой картофель;
  • соль, перец;
  • сало;
  • сметана;
  • укроп (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Тщательно вымойте картофель, очистите его от кожуры.
  2. В кипящую подсоленную воду положите картофель. Варите его на умеренном огне до мягкости. Время приготовления зависит от размера картофеля — обычно это занимает примерно 15-20 минут;
  3. В это время тонко нарежьте сало и обжарьте его на сковороде до хрустящей корочки.
  4. Когда сварится картофель, слейте воду.
  5. Добавьте сметану, обжаренное сало, укроп, посолите и поперчите по вкусу.
  6. Дайте картофелю немного постоять, чтобы ароматы смешались. Подавайте блюдо горячим.

Молодой картофель по этому рецепту можно кушать как самостоятельное блюдо. Оно идеально подойдет в качестве гарнира к мясным, рыбным или овощным блюдам.

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#Рецепт #Сало #Молодой картофель #Готовим дома