Бабушкин рецепт самого вкусного молодого картофеля со сметаной

Блюдо сметут за секунды со стола

В Украине уже в самом разгаре сезон молодого картофеля. Он является очень вкусным и сытным продуктом, из которого можно приготовить разные блюда.

Uaportal советует попробовать молодой картофель со сметаной и салом по бабушкиному рецепту — именно так мы ели его в детстве. Благодаря именно этим ингредиентам у вас получится блюдо, которое вы захотите приготовить еще много раз!

Как приготовить молодой картофель со сметаной и салом

Ингредиенты:

молодой картофель;

соль, перец;

сало;

сметана;

укроп (по желанию).

Способ приготовления:

Тщательно вымойте картофель, очистите его от кожуры. В кипящую подсоленную воду положите картофель. Варите его на умеренном огне до мягкости. Время приготовления зависит от размера картофеля — обычно это занимает примерно 15-20 минут; В это время тонко нарежьте сало и обжарьте его на сковороде до хрустящей корочки. Когда сварится картофель, слейте воду. Добавьте сметану, обжаренное сало, укроп, посолите и поперчите по вкусу. Дайте картофелю немного постоять, чтобы ароматы смешались. Подавайте блюдо горячим.

Молодой картофель по этому рецепту можно кушать как самостоятельное блюдо. Оно идеально подойдет в качестве гарнира к мясным, рыбным или овощным блюдам.