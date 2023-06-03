Смешайте три ингредиента - и сладость готова: как из клубники приготовить цукаты
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Полезная альтернатива магазинным десертам
Цукаты — это засахаренные кусочки фруктов и овощей. Они являются отличным десертом сами по себе и являются замечательной добавкой к домашней выпечке.
Частенько мы покупаем эту сладость в магазинах или на рынке, не задумываясь о том, что приготовить их дома очень просто. К тому же, по рецепту Рrostoway для клубничных цукатов нужны всего три ингредиента и вода.
Как приготовить клубничные цукаты
Ингредиенты:
- клубника – 1 кг;
- сахар — 800 г;
- вода — 200 мл;
- лимонная кислота – 1/3 ч.л.
Способ приготовления:
- Помойте клубнику, очистите ее от плодоножек.
- В широкий эмалированный таз высыпьте сахар, добавьте воду.
- Поставьте на плиту. Доведите до кипения, добавьте лимонную кислоту и ожидайте, пока растворится сахар.
- Добавьте в таз клубнику, перемешайте. Когда смесь закипит еще раз, проварите 2-3 минуты и снимите с огня.
- После полного охлаждения необходимо слить сироп с ягод, поставить его на огонь, довести его до кипения и проварить несколько минут.
- Вылейте сироп обратно в ягоды. Поставьте таз на огонь, доведите до кипения, проварите несколько минут и охладите.
- Еще раз слейте сироп и повторите процедуру.
- Достаньте охлажденные ягоды и положите их на плоскую поверхность и просушите, периодически переворачивая и меняя поднос. Процесс может занять несколько дней.
Цукаты можно приготовить и из апельсиновых корок. Попробуйте — и вам понравится!