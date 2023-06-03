Смешайте три ингредиента - и сладость готова: как из клубники приготовить цукаты

Полезная альтернатива магазинным десертам

Цукаты — это засахаренные кусочки фруктов и овощей. Они являются отличным десертом сами по себе и являются замечательной добавкой к домашней выпечке.

Частенько мы покупаем эту сладость в магазинах или на рынке, не задумываясь о том, что приготовить их дома очень просто. К тому же, по рецепту Рrostoway для клубничных цукатов нужны всего три ингредиента и вода.

Как приготовить клубничные цукаты

Ингредиенты:

клубника – 1 кг;

сахар — 800 г;

вода — 200 мл;

лимонная кислота – 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

Помойте клубнику, очистите ее от плодоножек. В широкий эмалированный таз высыпьте сахар, добавьте воду. Поставьте на плиту. Доведите до кипения, добавьте лимонную кислоту и ожидайте, пока растворится сахар. Добавьте в таз клубнику, перемешайте. Когда смесь закипит еще раз, проварите 2-3 минуты и снимите с огня. После полного охлаждения необходимо слить сироп с ягод, поставить его на огонь, довести его до кипения и проварить несколько минут. Вылейте сироп обратно в ягоды. Поставьте таз на огонь, доведите до кипения, проварите несколько минут и охладите. Еще раз слейте сироп и повторите процедуру. Достаньте охлажденные ягоды и положите их на плоскую поверхность и просушите, периодически переворачивая и меняя поднос. Процесс может занять несколько дней.

Цукаты можно приготовить и из апельсиновых корок. Попробуйте — и вам понравится!