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Смешайте три ингредиента - и сладость готова: как из клубники приготовить цукаты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Клубничные цукаты - вкусный и полезный десерт
Клубничные цукаты - вкусный и полезный десерт. Фото prostoway

Полезная альтернатива магазинным десертам

Цукаты — это засахаренные кусочки фруктов и овощей. Они являются отличным десертом сами по себе и являются замечательной добавкой к домашней выпечке.

Частенько мы покупаем эту сладость в магазинах или на рынке, не задумываясь о том, что приготовить их дома очень просто. К тому же, по рецепту Рrostoway для клубничных цукатов нужны всего три ингредиента и вода.

Как приготовить клубничные цукаты

Ингредиенты:

  • клубника – 1 кг;
  • сахар — 800 г;
  • вода — 200 мл;
  • лимонная кислота – 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Помойте клубнику, очистите ее от плодоножек.
  2. В широкий эмалированный таз высыпьте сахар, добавьте воду.
  3. Поставьте на плиту. Доведите до кипения, добавьте лимонную кислоту и ожидайте, пока растворится сахар.
  4. Добавьте в таз клубнику, перемешайте. Когда смесь закипит еще раз, проварите 2-3 минуты и снимите с огня.
  5. После полного охлаждения необходимо слить сироп с ягод, поставить его на огонь, довести его до кипения и проварить несколько минут.
  6. Вылейте сироп обратно в ягоды. Поставьте таз на огонь, доведите до кипения, проварите несколько минут и охладите.
  7. Еще раз слейте сироп и повторите процедуру.
  8. Достаньте охлажденные ягоды и положите их на плоскую поверхность и просушите, периодически переворачивая и меняя поднос. Процесс может занять несколько дней.

Цукаты можно приготовить и из апельсиновых корок. Попробуйте — и вам понравится!

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