Проверенный веками рецепт: как приготовить полтавские галушки с курицей и шампиньонами

Блюдо можна подавать к супу или борщу

Галушки – такое же традиционное блюдо украинской кухни, как красный борщ и сало с чесноком. Так уж исторически сложилось, что их ассоциируют с Полтавой, где даже есть памятник этому блюду.

Чтобы приготовить галушки с курицей и шампиньонами по рецепту Uaportal, вам понадобится не так много ингредиентов. Но это простое блюдо покорит ваше сердце, как, по легенде, покорило когда-то сердце Николая Гоголя.

Как приготовить галушки с курицей и шампиньонами

Ингредиенты:

мука – 3,5 стакана;

шампиньоны резаные – 300 г;

куриная грудка – 400 г;

лук репчатый – 2 шт.;

кефир – 0,5 л;

яйца – 2 шт.;

сода – 1 ч. л.;

сметана – 180 г;

сливочное масло – 30 г;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

В миску вылейте кефир, добавьте соду, яйца и соль, перемешайте. Небольшими порциями всыпьте просеянную муку. Присыпьте стол мукой, выложите тесто и вымешайте. Тесто положите в миску и накройте полотенцем. Нарежьте кольцами лук и обжарьте. Мелко нарежьте грудку и добавьте к луку. Шампиньоны тоже нарежьте и выложите к курице и луку. Добавьте специи. Из теста сделайте толстые колбаски, нарежьте порционными кусочками. Отварите куски теста в подсоленной воде до поднятия. Извлеките. Клецки положите в горшки и выложите грибы с мясом сверху. Добавьте сливочное масло, сметану и столовую ложку воды. Отправьте клецки в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут.

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