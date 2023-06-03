Проверенный веками рецепт: как приготовить полтавские галушки с курицей и шампиньонами
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Блюдо можна подавать к супу или борщу
Галушки – такое же традиционное блюдо украинской кухни, как красный борщ и сало с чесноком. Так уж исторически сложилось, что их ассоциируют с Полтавой, где даже есть памятник этому блюду.
Чтобы приготовить галушки с курицей и шампиньонами по рецепту Uaportal, вам понадобится не так много ингредиентов. Но это простое блюдо покорит ваше сердце, как, по легенде, покорило когда-то сердце Николая Гоголя.
Как приготовить галушки с курицей и шампиньонами
Ингредиенты:
- мука – 3,5 стакана;
- шампиньоны резаные – 300 г;
- куриная грудка – 400 г;
- лук репчатый – 2 шт.;
- кефир – 0,5 л;
- яйца – 2 шт.;
- сода – 1 ч. л.;
- сметана – 180 г;
- сливочное масло – 30 г;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- В миску вылейте кефир, добавьте соду, яйца и соль, перемешайте. Небольшими порциями всыпьте просеянную муку. Присыпьте стол мукой, выложите тесто и вымешайте. Тесто положите в миску и накройте полотенцем.
- Нарежьте кольцами лук и обжарьте. Мелко нарежьте грудку и добавьте к луку. Шампиньоны тоже нарежьте и выложите к курице и луку. Добавьте специи.
- Из теста сделайте толстые колбаски, нарежьте порционными кусочками. Отварите куски теста в подсоленной воде до поднятия. Извлеките.
- Клецки положите в горшки и выложите грибы с мясом сверху. Добавьте сливочное масло, сметану и столовую ложку воды.
- Отправьте клецки в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут.
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