Укр

Проверенный веками рецепт: как приготовить полтавские галушки с курицей и шампиньонами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Галушки с курицей и грибами - древнее украинское блюдо
Галушки с курицей и грибами - древнее украинское блюдо. Фото znaj.ua

Блюдо можна подавать к супу или борщу

Галушки – такое же традиционное блюдо украинской кухни, как красный борщ и сало с чесноком. Так уж исторически сложилось, что их ассоциируют с Полтавой, где даже есть памятник этому блюду.

Чтобы приготовить галушки с курицей и шампиньонами по рецепту Uaportal, вам понадобится не так много ингредиентов. Но это простое блюдо покорит ваше сердце, как, по легенде, покорило когда-то сердце Николая Гоголя.

Как приготовить галушки с курицей и шампиньонами

Ингредиенты:

  • мука – 3,5 стакана;
  • шампиньоны резаные – 300 г;
  • куриная грудка – 400 г;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • кефир – 0,5 л;
  • яйца – 2 шт.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • сметана – 180 г;
  • сливочное масло – 30 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В миску вылейте кефир, добавьте соду, яйца и соль, перемешайте. Небольшими порциями всыпьте просеянную муку. Присыпьте стол мукой, выложите тесто и вымешайте. Тесто положите в миску и накройте полотенцем.
  2. Нарежьте кольцами лук и обжарьте. Мелко нарежьте грудку и добавьте к луку. Шампиньоны тоже нарежьте и выложите к курице и луку. Добавьте специи.
  3. Из теста сделайте толстые колбаски, нарежьте порционными кусочками. Отварите куски теста в подсоленной воде до поднятия. Извлеките.
  4. Клецки положите в горшки и выложите грибы с мясом сверху. Добавьте сливочное масло, сметану и столовую ложку воды.
  5. Отправьте клецки в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут.

Вы также получите наслаждение от вареников по-полтавски. Попробуйте — и вы не пожалеете.

Теги:
#Рецепт #Галушки #Готовим дома