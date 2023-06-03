В разы вкуснее магазинного: клубничное мороженое из трех ингредиентов (видео)
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Очень вкусное, еще и без консервантов
Летом хочется мороженого. Поскольку именно сейчас длится сезон ягод, рекомендуем приготовить своими силами холодную вкуснятину и добавить к ней клубнику. Также мы рассказывали, как приготовить ягодное мохито.
В рецепте вместе с клубникой всего три продукта. Мороженое получается вкусное, сладкое. Лучшее то, что вы точно будете знать, что в лакомстве нет ничего вредного. Рецептом в своем инстаграме поделилась кулинарная блогерка Наталья Жук.
Ингредиенты:
- 250 г клубники;
- 400 мл сливок с жирностью 33%;
- 150 г сгущенки.
Способ приготовления:
- Выбираем форму, в которой будем замораживать мороженое. Выкладываем ее пленкой или пергаментом.
- Половину клубники режем на ломтики. Выкладываем на дно формы, застеленной пергаментом.
- Остальные клубники блендером превращаем в пюре. Взбиваем сливки. В процессе тонкой струйкой вливаем сгущенку. Когда у нас получилась пышная сливочная пена, выкладываем половину на кусочки клубники.
- Другую половину массы смешиваем с клубничным пюре. Выкладываем на сливочный слой. Ставим в холодильник. Оно должно простоять минимум четыре часа.
Мороженое по этому рецепту получается несколько плотнее магазинного. Но очень вкусное. Также мы рассказывали, как приготовить невероятную клубнику в шоколаде.