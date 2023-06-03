В разы вкуснее магазинного: клубничное мороженое из трех ингредиентов (видео)

Очень вкусное, еще и без консервантов

Летом хочется мороженого. Поскольку именно сейчас длится сезон ягод, рекомендуем приготовить своими силами холодную вкуснятину и добавить к ней клубнику. Также мы рассказывали, как приготовить ягодное мохито.

В рецепте вместе с клубникой всего три продукта. Мороженое получается вкусное, сладкое. Лучшее то, что вы точно будете знать, что в лакомстве нет ничего вредного. Рецептом в своем инстаграме поделилась кулинарная блогерка Наталья Жук.

Ингредиенты:

250 г клубники;

400 мл сливок с жирностью 33%;

150 г сгущенки.

Способ приготовления:

Выбираем форму, в которой будем замораживать мороженое. Выкладываем ее пленкой или пергаментом. Половину клубники режем на ломтики. Выкладываем на дно формы, застеленной пергаментом. Остальные клубники блендером превращаем в пюре. Взбиваем сливки. В процессе тонкой струйкой вливаем сгущенку. Когда у нас получилась пышная сливочная пена, выкладываем половину на кусочки клубники. Другую половину массы смешиваем с клубничным пюре. Выкладываем на сливочный слой. Ставим в холодильник. Оно должно простоять минимум четыре часа.

Мороженое по этому рецепту получается несколько плотнее магазинного. Но очень вкусное. Также мы рассказывали, как приготовить невероятную клубнику в шоколаде.