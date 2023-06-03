Просто заверните в лаваш рыбу: этот рецепт - настоящая находка многих

Хрустящая корочка и сочная начинка — невероятно вкусно!

Рыбные блюда отличаются своей полезностью. Некоторые "рыбные" витамины и микроэлементы компонента человеку просто жизненно необходимы.

Если ваш рацион беден морепродуктами, рыба в лаваше в духовке по рецепту "Цесмак" поможет быстро это исправить. Благодаря удачному сочетанию сразу нескольких компонентов у вас получатся аппетитные конвертики с румяной корочкой и сочным содержимым. Они с легкостью заменят мясо по-французски на праздничном столе.

Как приготовить рыбу в лаваше в духовке

Ингредиенты:

филе белой рыбы – 600 г;

лаваш – 3 шт.;

лук – 1 шт.;

яйцо – 2 шт.;

твердый сыр – 60 г;

горчица – 0,5 ч. л.;

петрушка – 15 г;

помидор – 2 шт.;

сметана – 3 ст. л.;

вода – 100 мл;

уксус – 2 ст. л.;

соль, черный перец молотый, подсолнечное масло – по вкусу.

Способ приготовления:

Лук очистите, нарежьте кольцами и замаринуйте в уксусе и воде с солью и перцем на 15 минут. Затем измельчите половину лука и зелень в блендере с яйцом, горчицей и паром ложек растительного масла. Соус готов! Нарежьте помидоры, а рыбное филе разделите на две-три части. Обваляйте рыбу в соусе. Нарежьте лаваш на полосы, выложите в центр каждой по кружочку помидора, сверху — рыбу, еще немного соуса и лука, оставшегося замаринованным. Заверните рыбу в конвертик и выложите на противень. Затем смешайте сметану с тертым сыром и щепоткой соли, смажьте лаваш сверху и выпекайте 35 минут при 180 градусах.

Кстати, аппетитный лаваш для этого блюда можно приготовить самостоятельно. Три ингредиента, немного времени – и хлеб готов.