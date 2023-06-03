Соблазнительный десерт: рецепт американского торта "Блюдо дьявола"
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Будете готовить на все застолья или просто к чаю
Если классический для наших широт торт "Женская причуда" вам надоел, обратите внимание на этот рецепт интересного десерта. "Блюдо дьявола" — это один из самых известных десертов в США, который готовят уже более ста лет.
Он состоит из шоколадного бисквита и шоколадного крема. Название торт получил из-за своих темных цветов и богатого вкуса: считается, что он может соблазнить даже самого благочестивого человека. Рецептом делится "Фокус".
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 200 г;
- сахар (лучше коричневый, но можно и простой) – 200 г;
- какао-порошок — 30 г;
- сода — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — ⅓ ч. л.;
- три яйца;
- масло сливочное — 150 г;
- вода теплая – 300 мл;
- ванильный сахар — 5 г;
- кофе растворимый (или натуральный) — 1 ч. л.;
- ликер (кофейный или шоколадный) – 1 ст. л.;
- шоколад темный – 100 г;
- сливки (33%) – 80 мл.
Способ приготовления:
- Смешиваем все сухие ингредиенты. Просеиваем их через сито.
- В отдельный сосуд разбейте 3 яйца, добавьте чайную ложку ванильного сахара, 150 г теплого сливочного масла и 300 мл теплой воды. Перемешиваем все миксером на малой скорости, постепенно добавляем смесь муки из какао. Перемешиваем миксером до получения однородного жидкого теста. Включаем духовку.
- Добавляем в тесто ликер и ваниль. Форму для выпечки смазываем маслом. Переливаем в нее тесто. Время приготовления – примерно 45 минут при 180 градусах. Проверяем готовность с помощью зубочистки.
- Готовый корж должен остыть. В это время готовим шоколадный крем.
- Замачиваем в воде 15 г желатина. На водяной бане или в микроволновке разогреваем 100 г шоколада, отставляем в сторону.
- В кастрюлю наливаем 150 мл молока и 150 мл сливок. Добавляем щепотку соли, 40 г сахара, доводим до кипения.
- Желтки отделяем от белков и перемешиваем их с оставшимся сахаром (40 г). Все время перемешивая, постепенно вливаем в смесь закипелые сливки с молоком. Переливаем массу в кастрюлю, ставим на средний огонь. Варим до закипания, все время перемешивая.
- Снимаем с огня. Добавляем чайную ложку ванильного сахара и желатин. Тщательно перемешиваем. Частями вмешиваем растопленный шоколад. Должна получиться однородная блестящая масса.
- Холодный бисквит разрезаем на три коржа. Смазываем кремом, собирая. Торт покрывается растопленным шоколадом.
Украсить его можно фруктами, ягодами, орехами или взбитыми сливками. У него густой, насыщенный шоколадный вкус и неповторимая текстура. Также мы рассказывали, как готовить дома клубничное мороженое.