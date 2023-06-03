Соблазнительный десерт: рецепт американского торта "Блюдо дьявола"

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Если классический для наших широт торт "Женская причуда" вам надоел, обратите внимание на этот рецепт интересного десерта. "Блюдо дьявола" — это один из самых известных десертов в США, который готовят уже более ста лет.

Он состоит из шоколадного бисквита и шоколадного крема. Название торт получил из-за своих темных цветов и богатого вкуса: считается, что он может соблазнить даже самого благочестивого человека. Рецептом делится "Фокус".

Ингредиенты:

мука пшеничная — 200 г;

сахар (лучше коричневый, но можно и простой) – 200 г;

какао-порошок — 30 г;

сода — 1 ч. л.;

разрыхлитель — ⅓ ч. л.;

три яйца;

масло сливочное — 150 г;

вода теплая – 300 мл;

ванильный сахар — 5 г;

кофе растворимый (или натуральный) — 1 ч. л.;

ликер (кофейный или шоколадный) – 1 ст. л.;

шоколад темный – 100 г;

сливки (33%) – 80 мл.

Способ приготовления:

Смешиваем все сухие ингредиенты. Просеиваем их через сито. В отдельный сосуд разбейте 3 яйца, добавьте чайную ложку ванильного сахара, 150 г теплого сливочного масла и 300 мл теплой воды. Перемешиваем все миксером на малой скорости, постепенно добавляем смесь муки из какао. Перемешиваем миксером до получения однородного жидкого теста. Включаем духовку. Добавляем в тесто ликер и ваниль. Форму для выпечки смазываем маслом. Переливаем в нее тесто. Время приготовления – примерно 45 минут при 180 градусах. Проверяем готовность с помощью зубочистки. Готовый корж должен остыть. В это время готовим шоколадный крем. Замачиваем в воде 15 г желатина. На водяной бане или в микроволновке разогреваем 100 г шоколада, отставляем в сторону. В кастрюлю наливаем 150 мл молока и 150 мл сливок. Добавляем щепотку соли, 40 г сахара, доводим до кипения. Желтки отделяем от белков и перемешиваем их с оставшимся сахаром (40 г). Все время перемешивая, постепенно вливаем в смесь закипелые сливки с молоком. Переливаем массу в кастрюлю, ставим на средний огонь. Варим до закипания, все время перемешивая. Снимаем с огня. Добавляем чайную ложку ванильного сахара и желатин. Тщательно перемешиваем. Частями вмешиваем растопленный шоколад. Должна получиться однородная блестящая масса. Холодный бисквит разрезаем на три коржа. Смазываем кремом, собирая. Торт покрывается растопленным шоколадом.

Украсить его можно фруктами, ягодами, орехами или взбитыми сливками. У него густой, насыщенный шоколадный вкус и неповторимая текстура. Также мы рассказывали, как готовить дома клубничное мороженое.