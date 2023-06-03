Один простой ингредиент спасет варенье: не забродит и не засахарится
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Учтите эти детали при приготовлении
На прилавках и на рынках появляются ягоды. Это значит – не за горами время заготовки варенья. Мы писали, как сварить клубничное варенье с целыми ягодами.
Приготовить варенье – это один из способов сохранить на зиму сезонные ягоды и фрукты. А чтобы десерт хорошо хранился, нужно уже при приготовлении четко соблюдать рецепт и пропорции. Обо всех деталях рассказывает FoodOboz.
Нередко бывает, что варенье, закатанное на зиму, начинает бродить и сахариться. Есть несколько причин. Среди них:
- нарушение технологий приготовления;
- добавление большого количества сахара;
- неправильное хранение;
- использование некачественных крышек.
Чтобы избежать этого, опытные кулинары добавляют в варенье лимонную кислоту. Это делают за 5-10 минут до окончания приготовления десерта.
Ингредиенты:
- клубника – 1 кг
- сахар – 1,2 кг
- лимонная кислота – 1-2 г
Способ приготовления:
- Ягоды очищаем, моем, просушиваем. Переводим их в большую миску и постепенно добавляем сахар. Оставляем ягоды в таком виде на 4-8 часов.
- Затем всю конструкцию ставим на медленный огонь. Помешиваем деревянной ложкой. В процессе варки варенье всегда появляется пена. Ее нужно обязательно снимать.
- В конце варки добавляем лимонную кислоту. Перемешиваем.
Готовое варенье разливаем в стерилизованные банки. Закрываем крышками по технологии.