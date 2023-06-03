Один простой ингредиент спасет варенье: не забродит и не засахарится

Учтите эти детали при приготовлении

На прилавках и на рынках появляются ягоды. Это значит – не за горами время заготовки варенья. Мы писали, как сварить клубничное варенье с целыми ягодами.

Приготовить варенье – это один из способов сохранить на зиму сезонные ягоды и фрукты. А чтобы десерт хорошо хранился, нужно уже при приготовлении четко соблюдать рецепт и пропорции. Обо всех деталях рассказывает FoodOboz.

Нередко бывает, что варенье, закатанное на зиму, начинает бродить и сахариться. Есть несколько причин. Среди них:

нарушение технологий приготовления;

добавление большого количества сахара;

неправильное хранение;

использование некачественных крышек.

Чтобы избежать этого, опытные кулинары добавляют в варенье лимонную кислоту. Это делают за 5-10 минут до окончания приготовления десерта.

Ингредиенты:

клубника – 1 кг

сахар – 1,2 кг

лимонная кислота – 1-2 г

Способ приготовления:

Ягоды очищаем, моем, просушиваем. Переводим их в большую миску и постепенно добавляем сахар. Оставляем ягоды в таком виде на 4-8 часов. Затем всю конструкцию ставим на медленный огонь. Помешиваем деревянной ложкой. В процессе варки варенье всегда появляется пена. Ее нужно обязательно снимать. В конце варки добавляем лимонную кислоту. Перемешиваем.

Готовое варенье разливаем в стерилизованные банки. Закрываем крышками по технологии.