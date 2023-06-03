Сладкое утро: такого омлета вы еще не пробовали
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Омлет не должен обязательно быть соленым
Если вы уже готовили вкусные картофельники и не знаете, чем еще разнообразить свое утреннее меню, обратите внимание на рецепт шоколадного омлета.
Ученые рекомендуют начинать утро с белково-жирового завтрака. Идеальное его воплощение – это омлет. Но это не значит, что завтрак нельзя сделать сладким. Meta.ua рассказывает как.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- банан
- 3 чайные ложки сахара
- столовая ложка какао
- 50 мл молока
- сливочное масло для жарки
- сахарная пудра
Способ приготовления:
- В отдельной миске смешиваем какао с холодным молоком. Затем разбиваем туда яйца и добавляем к ним сахар. Вымешиваем до однородности.
- Банан чистим и режем кружками. Разогреваем сковороду с растительным маслом.
- Половину яичной смеси выливаем на сковороду и ждем, пока омлет схватится.
- Условно разделите омлет на три части и выложите на кружки банана.
- Обжариваем еще несколько минут, после чего сворачиваем омлет в рулет. Так освободится часть сковороды – выливаем туда остаток яичной смеси.
- Таким образом, продолжаем делать из омлета рулет. Особенно хорошо поджариваем на шве.
Такой десерт подаем с сахарной пудрой. Также вкусно его полить домашней сгущенкой.