Укр

Сладкое утро: такого омлета вы еще не пробовали

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Его будут есть даже дети
Его будут есть даже дети. Фото thenoisetier.com

Омлет не должен обязательно быть соленым

Если вы уже готовили вкусные картофельники и не знаете, чем еще разнообразить свое утреннее меню, обратите внимание на рецепт шоколадного омлета.

Ученые рекомендуют начинать утро с белково-жирового завтрака. Идеальное его воплощение – это омлет. Но это не значит, что завтрак нельзя сделать сладким. Meta.ua рассказывает как.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • банан
  • 3 чайные ложки сахара
  • столовая ложка какао
  • 50 мл молока
  • сливочное масло для жарки
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. В отдельной миске смешиваем какао с холодным молоком. Затем разбиваем туда яйца и добавляем к ним сахар. Вымешиваем до однородности.
  2. Банан чистим и режем кружками. Разогреваем сковороду с растительным маслом.
  3. Половину яичной смеси выливаем на сковороду и ждем, пока омлет схватится.
  4. Условно разделите омлет на три части и выложите на кружки банана.
  5. Обжариваем еще несколько минут, после чего сворачиваем омлет в рулет. Так освободится часть сковороды – выливаем туда остаток яичной смеси.
  6. Таким образом, продолжаем делать из омлета рулет. Особенно хорошо поджариваем на шве.

Такой десерт подаем с сахарной пудрой. Также вкусно его полить домашней сгущенкой.

Теги:
#Рецепт #Омлет #Сниданок