Сладкое утро: такого омлета вы еще не пробовали

Омлет не должен обязательно быть соленым

Если вы уже готовили вкусные картофельники и не знаете, чем еще разнообразить свое утреннее меню, обратите внимание на рецепт шоколадного омлета.

Ученые рекомендуют начинать утро с белково-жирового завтрака. Идеальное его воплощение – это омлет. Но это не значит, что завтрак нельзя сделать сладким. Meta.ua рассказывает как.

Ингредиенты:

2 яйца

банан

3 чайные ложки сахара

столовая ложка какао

50 мл молока

сливочное масло для жарки

сахарная пудра

Способ приготовления:

В отдельной миске смешиваем какао с холодным молоком. Затем разбиваем туда яйца и добавляем к ним сахар. Вымешиваем до однородности. Банан чистим и режем кружками. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Половину яичной смеси выливаем на сковороду и ждем, пока омлет схватится. Условно разделите омлет на три части и выложите на кружки банана. Обжариваем еще несколько минут, после чего сворачиваем омлет в рулет. Так освободится часть сковороды – выливаем туда остаток яичной смеси. Таким образом, продолжаем делать из омлета рулет. Особенно хорошо поджариваем на шве.

Такой десерт подаем с сахарной пудрой. Также вкусно его полить домашней сгущенкой.