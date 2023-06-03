Завтрак в считанные минуты: быстрые ленивые вареники с маком

Мак придает тесту невероятный привкус.

Мы рассказывали, как готовить закарпатское сладкое блюдо — гомбовцы. Теперь делимся рецептом невероятных ленивых вареников с маком.

Ленивые вареники просты в приготовлении. А еще можно добавлять продукты и экспериментировать — каждый раз это будет новое блюдо. Вместе со Shuba.life делимся рецептом с сыром и маком.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный — 200 г

Соль — 2 г

Сахар – 2 ст. л.

Мука пшеничная – 2 ст. л.

Желтки куриные – 1 шт.

Мак – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Через сито или блендер перетираем кисломолочный творог до нежной консистенции. Он должен стать однородной пастой. В таком состоянии смешиваем его с сахаром, солью и желтком. Добавляем просеянную муку и мак, перемешиваем до однородности. Смачивая руки в воде, формируем небольшие шарики. Параллельно ставим на огонь кастрюлю с чуть подсоленной водой. Кладем вареники в кипящую воду. С момента, когда ленивые вареники всплывут, провариваем их 3 минуты и достаем шумовкой.

Это блюдо просто невероятно. Еще и идеальна к завтраку — тесто ведь можно заготовить заранее, а перед употреблением отварить. Полейте их домашней сгущенкой – будет фантастически вкусно.