Завтрак в считанные минуты: быстрые ленивые вареники с маком
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Мак придает тесту невероятный привкус.
Мы рассказывали, как готовить закарпатское сладкое блюдо — гомбовцы. Теперь делимся рецептом невероятных ленивых вареников с маком.
Ленивые вареники просты в приготовлении. А еще можно добавлять продукты и экспериментировать — каждый раз это будет новое блюдо. Вместе со Shuba.life делимся рецептом с сыром и маком.
Ингредиенты:
- Сыр кисломолочный — 200 г
- Соль — 2 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Мука пшеничная – 2 ст. л.
- Желтки куриные – 1 шт.
- Мак – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Через сито или блендер перетираем кисломолочный творог до нежной консистенции. Он должен стать однородной пастой.
- В таком состоянии смешиваем его с сахаром, солью и желтком. Добавляем просеянную муку и мак, перемешиваем до однородности.
- Смачивая руки в воде, формируем небольшие шарики. Параллельно ставим на огонь кастрюлю с чуть подсоленной водой.
- Кладем вареники в кипящую воду. С момента, когда ленивые вареники всплывут, провариваем их 3 минуты и достаем шумовкой.
Это блюдо просто невероятно. Еще и идеальна к завтраку — тесто ведь можно заготовить заранее, а перед употреблением отварить. Полейте их домашней сгущенкой – будет фантастически вкусно.