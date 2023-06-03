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Вместо котлет и шашлыка: лучшее мясо в духовке

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Будете готовить на каждое застолье
Будете готовить на каждое застолье. Фото Копилка рецептов

Невероятно вкусный рецепт для любого вида мяса

Основное блюдо на застолье – всегда сложно. Делимся проверенным вариантом. Если вы уже готовили вкусные котлеты с секретом, обратите внимание на этот рецепт отбивных в духовке.

Они получаются невероятно вкусными. Как их готовить, рассказали на портале "Копилка рецептов".

Ингредиенты:

  • мясо – 3 куска;
  • лук – 1 шт;
  • картофель отварной – 2 шт;
  • помидор – 1 шт;
  • сметана или майонез – 4 ст.л;
  • творог – 100 г;
  • соль, перец, зелень, специи;
  • горчица – 2 ч.л;
  • чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

  1. Мясо хорошо отбиваем. Солим, перчим, добавляем любимые специями и оставляем мариноваться. Отвариваем в мундирах картофель.
  2. Лук режем колечками, помидор – тонкими кружочками. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем кружочки лука, на них кладем отбивные. Мясо смазываем горчицей. Сверху выкладываем колечки помидоров.
  3. Смазываем помидоры измельченным чесноком, солим по вкусу и перчим. Картошку трем на средней терке, посыпаем помидоры.
  4. Картофельный слой смазываем сметаной или майонезом.
  5. Ставим запекаться на 180 градусов. Время приготовления – около 40 минут. В конце посыпаем тертым творогом и возвращаем в духовку еще на 5 минут.

Это блюдо идеально, когда требуется проверенный порционный рецепт для празднования. Также мы рассказывали о рецепте вкусного турецкого блюда "Хасан-Паша".

Теги:
#Рецепт #Мясо #Праздничный стол