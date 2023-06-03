Вместо котлет и шашлыка: лучшее мясо в духовке
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Невероятно вкусный рецепт для любого вида мяса
Основное блюдо на застолье – всегда сложно. Делимся проверенным вариантом. Если вы уже готовили вкусные котлеты с секретом, обратите внимание на этот рецепт отбивных в духовке.
Они получаются невероятно вкусными. Как их готовить, рассказали на портале "Копилка рецептов".
Ингредиенты:
- мясо – 3 куска;
- лук – 1 шт;
- картофель отварной – 2 шт;
- помидор – 1 шт;
- сметана или майонез – 4 ст.л;
- творог – 100 г;
- соль, перец, зелень, специи;
- горчица – 2 ч.л;
- чеснок – 2 зубчика.
Способ приготовления:
- Мясо хорошо отбиваем. Солим, перчим, добавляем любимые специями и оставляем мариноваться. Отвариваем в мундирах картофель.
- Лук режем колечками, помидор – тонкими кружочками. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем кружочки лука, на них кладем отбивные. Мясо смазываем горчицей. Сверху выкладываем колечки помидоров.
- Смазываем помидоры измельченным чесноком, солим по вкусу и перчим. Картошку трем на средней терке, посыпаем помидоры.
- Картофельный слой смазываем сметаной или майонезом.
- Ставим запекаться на 180 градусов. Время приготовления – около 40 минут. В конце посыпаем тертым творогом и возвращаем в духовку еще на 5 минут.
Это блюдо идеально, когда требуется проверенный порционный рецепт для празднования. Также мы рассказывали о рецепте вкусного турецкого блюда "Хасан-Паша".