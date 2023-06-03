Вместо котлет и шашлыка: лучшее мясо в духовке

Невероятно вкусный рецепт для любого вида мяса

Основное блюдо на застолье – всегда сложно. Делимся проверенным вариантом. Если вы уже готовили вкусные котлеты с секретом, обратите внимание на этот рецепт отбивных в духовке.

Они получаются невероятно вкусными. Как их готовить, рассказали на портале "Копилка рецептов".

Ингредиенты:

мясо – 3 куска;

лук – 1 шт;

картофель отварной – 2 шт;

помидор – 1 шт;

сметана или майонез – 4 ст.л;

творог – 100 г;

соль, перец, зелень, специи;

горчица – 2 ч.л;

чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

Мясо хорошо отбиваем. Солим, перчим, добавляем любимые специями и оставляем мариноваться. Отвариваем в мундирах картофель. Лук режем колечками, помидор – тонкими кружочками. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем кружочки лука, на них кладем отбивные. Мясо смазываем горчицей. Сверху выкладываем колечки помидоров. Смазываем помидоры измельченным чесноком, солим по вкусу и перчим. Картошку трем на средней терке, посыпаем помидоры. Картофельный слой смазываем сметаной или майонезом. Ставим запекаться на 180 градусов. Время приготовления – около 40 минут. В конце посыпаем тертым творогом и возвращаем в духовку еще на 5 минут.

Это блюдо идеально, когда требуется проверенный порционный рецепт для празднования. Также мы рассказывали о рецепте вкусного турецкого блюда "Хасан-Паша".