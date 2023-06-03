Главное блюдо на Троицу: рецепт праздничного каравая
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Выпечка, которая символизирует достаток и счастье
В этом году христиане восточного обряда будут отмечать Троицу 4 июня. Еще когда-то на этот праздник был заведен всегда печь каравай, символизирующий достаток и счастье. Выпечкой угощали родных, друзей и даже просто прохожих.
Вместе с "Мета" поделимся рецептом праздничного каравая, который стоит обязательно приготовить на праздник. В его основе несложные ингредиенты, поэтому берем продукты и идем готовить!
Как приготовить каравай
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 1 кг;
- яйца куриные — 2 шт.;
- дрожжи быстрого приготовления — 11 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- соль — 1 десертная ложка;
- молоко — 200 мл;
- масло подсолнечное — 50 мл;
- вода — по необходимости.
Способ приготовления:
- В глубокую миску насыпать муку, дрожжи, разбейте посередине яйцо, добавьте сахар с солью, а также стакан теплого молока и стакан теплой воды.
- Замесите тесто. Когда оно начнет лепиться в один комок, добавьте растительное масло. Хорошо вымесите тесто, оставьте на 1 час.
- Когда тесто поднимется, его нужно разделить на 3 части. Две из них будут использоваться для декора, а одна будет основой.
- Из большей части теста сформируйте шар и выложите на пергамент. Из второй части нужно сделать три длинные полоски и сплести косичку. Полученную косичку выложите вокруг каравая.
- Из третьей части теста сделайте декор, это могут быть цветы или различные фигуры — их нужно выложить на каравай.
- Готовый каравай смажьте яйцом и выпекайте в духовке при температуре 150 градусов примерно 30 минут.
А чтобы каравай оставался пышным, добавьте туда один ингредиент. Так ваша выпечка не будет долго черстветь.