Хит клубничного сезона: рецепт пышных и полезных сырников с клубничным соусом

Эта вкуснятина еще и малокалорийна

Хотите побаловать своих родных вкуснейшим десертом на завтрак? Приготовьте ароматные и аппетитные сырники, которые понравятся и детям, и взрослым.

Такие пышные сырники с клубничным соусом по рецепту Shuba идеально подходят для сладкого завтрака. Это простой в приготовлении и вкусный десерт. Обжаренные, а потом запеченные в духовке, такие сырники получаются пышными и менее калорийными.

Как приготовить пышные сырники с клубничным соусом

Ингредиенты на 6 порций:

сыр кисломолочный — 400 г;

яйца — 1 шт.;

мука пшеничная — 50 г;

манная крупа — 20 г;

сахар — 50 г;

сахар ванильный — 10 г;

масло сливочное — 80 г;

сметана — 100 г.

Для соуса:

клубника — 300 г;

масло сливочное — 50 г;

сахар — 60 г.

Способ приготовления:

В миску положите творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и взбейте блендером до однородности. Добавьте муку, манную крупу и замесите тесто. На посыпанной мукой поверхности скатайте из теста колбаску и нарежьте ее кусочками шириной 2 см. Сформируйте из них круглые лепешки. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте сырники с двух сторон, по 2 минуты с каждой. Затем выложите сырники на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 10 минут в разогретой до 180°C духовке. Для соуса клубнику помойте и порежьте на кусочки. В сотейнике растопите масло, добавьте кусочки клубники и сахара. Готовьте на среднем огне 5-7 минут, все время помешивая. Затем дайте остыть и подавайте с клубничным соусом и сметаной.

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