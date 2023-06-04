Хит клубничного сезона: рецепт пышных и полезных сырников с клубничным соусом
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Эта вкуснятина еще и малокалорийна
Хотите побаловать своих родных вкуснейшим десертом на завтрак? Приготовьте ароматные и аппетитные сырники, которые понравятся и детям, и взрослым.
Такие пышные сырники с клубничным соусом по рецепту Shuba идеально подходят для сладкого завтрака. Это простой в приготовлении и вкусный десерт. Обжаренные, а потом запеченные в духовке, такие сырники получаются пышными и менее калорийными.
Как приготовить пышные сырники с клубничным соусом
Ингредиенты на 6 порций:
- сыр кисломолочный — 400 г;
- яйца — 1 шт.;
- мука пшеничная — 50 г;
- манная крупа — 20 г;
- сахар — 50 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- масло сливочное — 80 г;
- сметана — 100 г.
- Для соуса:
- клубника — 300 г;
- масло сливочное — 50 г;
- сахар — 60 г.
Способ приготовления:
- В миску положите творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и взбейте блендером до однородности. Добавьте муку, манную крупу и замесите тесто.
- На посыпанной мукой поверхности скатайте из теста колбаску и нарежьте ее кусочками шириной 2 см. Сформируйте из них круглые лепешки.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте сырники с двух сторон, по 2 минуты с каждой. Затем выложите сырники на противень, застеленный пергаментом. Запекайте 10 минут в разогретой до 180°C духовке.
- Для соуса клубнику помойте и порежьте на кусочки. В сотейнике растопите масло, добавьте кусочки клубники и сахара. Готовьте на среднем огне 5-7 минут, все время помешивая. Затем дайте остыть и подавайте с клубничным соусом и сметаной.
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