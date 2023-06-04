За полчаса приготовите, за минуту съедите: рецепт горячих бутербродов из простых ингредиентов
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Горячие бутеброды идеальны как закуска и как самостоятельное блюдо
Пожалуй, невозможно найти человека, который не любил бы горячие бутерброды. Такое блюдо — это отличный завтрак, идеальное решение для ужина и просто палочка-выручалочка, если на пороге неожиданно появились гости.
Горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной по рецепту Shuba — это вкусная, тягучая и простая в приготовлении закуска, которая также идеально подходит как самостоятельное блюдо на завтрак, обед или ужин. Все, что вам нужно сделать — это приготовить начинку из яиц, сыра и ветчины, нафаршировать ею багет и запечь. Через полчаса вы подадите к столу оригинальную и вкусную закуску, которую нужно есть только горячей.
Как приготовить горячие бутерброды с омлетом, ветчиной и сыром
Ингредиенты на 2 порции:
- французский багет — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 20 мл;
- масло сливочное — 60 г;
- сыр твердый — 40 г;
- ветчина — 160 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с солью, перцем и молоком до однородной массы. Нагрейте сковороду, смажьте маслом и вылейте в нее яичную смесь. Жарьте с одной стороны, чтобы омлет прихватился и выключите огонь.
- Сыр и ветчину нарежьте соломкой. Омлет переложите на разделочную доску и нарежьте неширокими полосками.
- Багет разрежьте вдоль пополам, но не до конца. Раскройте его как книгу и выньте часть мякиша. Смажьте внутри сливочным маслом.
- На нижнюю часть багета выложите кусочки сыра, сверху положите омлет, а на него ветчину. Накройте второй половиной багета и заверните его в фольгу. Запекайте 10 минут при 180°C.
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