Суперужин за 20 минут: как приготовить оладьи из печени

Быстрый и сытный ужин — реальность

Если вы хотите попробовать что-то новое, удивительное и одновременно простое в приготовлении, оладьи из печени – отличный вариант. Такое блюдо — бесподобный выбор для сытного и вкусного ужина.

Именно оладьи из печени мы вместе с Uaportal сегодня и приготовим. Такое блюдо не только насыщает организм полезными веществами, но и обладает неповторимым вкусом.

Как приготовить оладьи из печени

Ингредиенты:

350 г свиной или говяжьей печени;

60 г свиного шпика;

0,5 стакана кускуса (или риса);

1 яйцо;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. молотой паприки;

1 ст. л. молотого пажитника;

перец, соль и сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Пропустите промытую печень, шпик, чеснок и луковицу через мелкую сетку мясорубки. Залейте кускус кипятком и оставьте на несколько минут или используйте уже готовый мягкий рис. Добавьте его в фарш. Добавьте в яичную смесь соль, перец, щепотку сахара и хорошо перемешайте. Обжарьте оладьи на сковороде. Для более интересного вкуса блюда можно это сделать в горчичном масле. Приятного аппетита.

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