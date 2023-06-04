Суперужин за 20 минут: как приготовить оладьи из печени
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Быстрый и сытный ужин — реальность
Если вы хотите попробовать что-то новое, удивительное и одновременно простое в приготовлении, оладьи из печени – отличный вариант. Такое блюдо — бесподобный выбор для сытного и вкусного ужина.
Именно оладьи из печени мы вместе с Uaportal сегодня и приготовим. Такое блюдо не только насыщает организм полезными веществами, но и обладает неповторимым вкусом.
Как приготовить оладьи из печени
Ингредиенты:
- 350 г свиной или говяжьей печени;
- 60 г свиного шпика;
- 0,5 стакана кускуса (или риса);
- 1 яйцо;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. молотой паприки;
- 1 ст. л. молотого пажитника;
- перец, соль и сахар по вкусу.
Способ приготовления:
- Пропустите промытую печень, шпик, чеснок и луковицу через мелкую сетку мясорубки.
- Залейте кускус кипятком и оставьте на несколько минут или используйте уже готовый мягкий рис. Добавьте его в фарш.
- Добавьте в яичную смесь соль, перец, щепотку сахара и хорошо перемешайте.
- Обжарьте оладьи на сковороде. Для более интересного вкуса блюда можно это сделать в горчичном масле. Приятного аппетита.
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