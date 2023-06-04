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Суперужин за 20 минут: как приготовить оладьи из печени

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Печеночные оладьи - блюдо, которое понравится всем
Печеночные оладьи - блюдо, которое понравится всем. Фото jisty.com.ua

Быстрый и сытный ужин — реальность

Если вы хотите попробовать что-то новое, удивительное и одновременно простое в приготовлении, оладьи из печени – отличный вариант. Такое блюдо — бесподобный выбор для сытного и вкусного ужина.

Именно оладьи из печени мы вместе с Uaportal сегодня и приготовим. Такое блюдо не только насыщает организм полезными веществами, но и обладает неповторимым вкусом.

Как приготовить оладьи из печени

Ингредиенты:

  • 350 г свиной или говяжьей печени;
  • 60 г свиного шпика;
  • 0,5 стакана кускуса (или риса);
  • 1 яйцо;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. молотой паприки;
  • 1 ст. л. молотого пажитника;
  • перец, соль и сахар по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Пропустите промытую печень, шпик, чеснок и луковицу через мелкую сетку мясорубки.
  2. Залейте кускус кипятком и оставьте на несколько минут или используйте уже готовый мягкий рис. Добавьте его в фарш.
  3. Добавьте в яичную смесь соль, перец, щепотку сахара и хорошо перемешайте.
  4. Обжарьте оладьи на сковороде. Для более интересного вкуса блюда можно это сделать в горчичном масле. Приятного аппетита.

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