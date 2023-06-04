Заливной пирог с луком и яйцами по этому рецепту вы не будете успевать подавать на стол

Выпечка, которая выручит всегда

Если вы любите выпечку с мясной или овощной начинкой, вам обязательно понравится это блюдо. Она подойдет абсолютно на все случаи жизни.

Заливной пирог с луком и яйцами по рецепту "Смач" — это невероятно нежная и потрясающе вкусная выпечка. На ее приготовление вы потратите минимум времени, сил и ингредиентов, а в результате получите невероятное блюдо!

Как приготовить заливной пирог с луком и яйцами

Ингредиенты:

куриные яйца – 4 шт.;

классический майонез – 1 ст. л.;

поваренная соль – ½ ч. л.;

пшеничная мука – 7 ст. л.;

пищевая сода – ½ ч. л.;

нежирная сметана – 200 мл

Для начинки:

сваренные вкрутую яйца – 6 шт.;

перья лук – 1 пучок;

соль.

Способ приготовления:

Для теста взбейте яйца с майонезом. Помешивая, добавьте в массу соль и сметану. Также добавьте пищевую соду и соль, взбейте еще 5 минут. У вас должна получиться масса жидкой консистенции. Прикройте емкость с тестом целлофановой плёнкой и оставьте на 25 минут. Для начинки нарежьте перья лука и яйца, посолите, перемешайте. Заранее подготовленный противень смажьте растительным маслом, вылейте половину теста. На основу выложите начинку и залейте оставшейся массой. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

А чтобы выпечка не черствела, следует туда добавить один ингредиент. Наслаждайтесь выпечкой долго!