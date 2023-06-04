Заливной пирог с луком и яйцами по этому рецепту вы не будете успевать подавать на стол
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Выпечка, которая выручит всегда
Если вы любите выпечку с мясной или овощной начинкой, вам обязательно понравится это блюдо. Она подойдет абсолютно на все случаи жизни.
Заливной пирог с луком и яйцами по рецепту "Смач" — это невероятно нежная и потрясающе вкусная выпечка. На ее приготовление вы потратите минимум времени, сил и ингредиентов, а в результате получите невероятное блюдо!
Как приготовить заливной пирог с луком и яйцами
Ингредиенты:
- куриные яйца – 4 шт.;
- классический майонез – 1 ст. л.;
- поваренная соль – ½ ч. л.;
- пшеничная мука – 7 ст. л.;
- пищевая сода – ½ ч. л.;
- нежирная сметана – 200 мл
Для начинки:
- сваренные вкрутую яйца – 6 шт.;
- перья лук – 1 пучок;
- соль.
Способ приготовления:
- Для теста взбейте яйца с майонезом. Помешивая, добавьте в массу соль и сметану. Также добавьте пищевую соду и соль, взбейте еще 5 минут. У вас должна получиться масса жидкой консистенции. Прикройте емкость с тестом целлофановой плёнкой и оставьте на 25 минут.
- Для начинки нарежьте перья лука и яйца, посолите, перемешайте. Заранее подготовленный противень смажьте растительным маслом, вылейте половину теста. На основу выложите начинку и залейте оставшейся массой.
- Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
А чтобы выпечка не черствела, следует туда добавить один ингредиент. Наслаждайтесь выпечкой долго!