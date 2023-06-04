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Заливной пирог с луком и яйцами по этому рецепту вы не будете успевать подавать на стол

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Без такого заливного пирога вы не обойдетесь
Без такого заливного пирога вы не обойдетесь. Фото http://smach.com.ua/

Выпечка, которая выручит всегда

Если вы любите выпечку с мясной или овощной начинкой, вам обязательно понравится это блюдо. Она подойдет абсолютно на все случаи жизни.

Заливной пирог с луком и яйцами по рецепту "Смач" — это невероятно нежная и потрясающе вкусная выпечка. На ее приготовление вы потратите минимум времени, сил и ингредиентов, а в результате получите невероятное блюдо!

Как приготовить заливной пирог с луком и яйцами

Ингредиенты:

  • куриные яйца – 4 шт.;
  • классический майонез – 1 ст. л.;
  • поваренная соль – ½ ч. л.;
  • пшеничная мука – 7 ст. л.;
  • пищевая сода – ½ ч. л.;
  • нежирная сметана – 200 мл

Для начинки:

  • сваренные вкрутую яйца – 6 шт.;
  • перья лук – 1 пучок;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Для теста взбейте яйца с майонезом. Помешивая, добавьте в массу соль и сметану. Также добавьте пищевую соду и соль, взбейте еще 5 минут. У вас должна получиться масса жидкой консистенции. Прикройте емкость с тестом целлофановой плёнкой и оставьте на 25 минут.
  2. Для начинки нарежьте перья лука и яйца, посолите, перемешайте. Заранее подготовленный противень смажьте растительным маслом, вылейте половину теста. На основу выложите начинку и залейте оставшейся массой.
  3. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

А чтобы выпечка не черствела, следует туда добавить один ингредиент. Наслаждайтесь выпечкой долго!

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