Вы делаете это неправильно: в какое молоко следует засыпать манную крупу

Развенчиваем популярный миф

Манная каша – любимое молочное блюдо как детей, так и взрослых. Но консистенция каши для многих остается значимой неувязкой и часто даже предпосылкой не варить ее. Также мы рассказывали, как вкусно сварить перловку.

Даже у опытных кулинаров манка может быть с комочками. Но каша всегда будет идеальной, если знать несколько простых уловок. О них рассказали "На ПЕНСИИ".

Для традиционного рецепта манной каши понадобится:

1 литр молока

5-6 стол. ложек манки

1-1,5 ч. ложки сахара

0,5 ч. ложки соли

Способ приготовления:

В кастрюлю наливаем молоко и ставим на средний огонь. Как только молоко будет доходить до кипения, следует начать тоненькой струйкой всыпать манную крупу, постоянно перемешивая содержимое кастрюли. Добавляем крупу не всю сразу, а по частям. Тогда она не будет собираться в комки. Помешиваем манную кашу в течение 4-5 минут до однородности.

Каша готова. Но есть более простой способ. Для этого манку засыпают не в горячее молоко, а в холодное. Лишь после этого ставят кастрюлю на медленный огонь и периодически помешивают. Манка, размешанная в холодном молоке, не свернется в комочки, а текстура каши сразу будет гладкой и однородной.

Поэтому на вопрос – в какое молоко лучше всыпать манку – есть ответ. Традиционно засыпают в горячее, но для уверенности можно класть и в холодное. Также мы рассказывали, как правильно разбивать яйца.