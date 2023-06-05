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Рецепт быстрых творожных бубликов, от которых невозможно отказаться

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Творожные бублики, от которых невозможно отказаться
Творожные бублики, от которых невозможно отказаться. Фото znaj.ua

Простые в приготовлении бублики с интересной формой и аппетитным внешним видом

Выпечка с творогом – это не всегда сладкие пироги, слойки или булочки. С этим кисломолочным продуктом можно также приготовить вкусные бублики.

Творожными бубликами по рецепту Prostoway можно позавтракать или вкусно перекусить на работе. Готовятся они достаточно быстро – вам не придется часами ждать, пока взойдет тесто. Достаточно его быстро замесить и испечь вкуснятину. При всей простоте приготовления выпечка получается столь вкусной, что близкие будут просить их еще и еще.

Как приготовить творожные бублики

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт;
  • домашний сыр – 200 г;
  • твердый сыр – 100 г;
  • соль, перец;
  • мука — 80 г;
  • разрыхлитель — ½ ч.л.;
  • укроп – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Домашний творог нужно смешать с тертым сыром.
  2. В массу необходимо добавить яйцо, просеянную муку с разрыхлителем и измельченную зелень, посолить и поперчить.
  3. Из теста нужно сформировать бублики и выложить их на противень с пергаментом, смазать яйцом и по желанию посыпать сушеными травами и кунжутом.
  4. Выпекать творожные бублики необходимо при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Подавать такие творожные баранки лучше горячими. Приготовьте любимый напиток и наслаждайтесь!

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