Рецепт быстрых творожных бубликов, от которых невозможно отказаться
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Простые в приготовлении бублики с интересной формой и аппетитным внешним видом
Выпечка с творогом – это не всегда сладкие пироги, слойки или булочки. С этим кисломолочным продуктом можно также приготовить вкусные бублики.
Творожными бубликами по рецепту Prostoway можно позавтракать или вкусно перекусить на работе. Готовятся они достаточно быстро – вам не придется часами ждать, пока взойдет тесто. Достаточно его быстро замесить и испечь вкуснятину. При всей простоте приготовления выпечка получается столь вкусной, что близкие будут просить их еще и еще.
Как приготовить творожные бублики
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт;
- домашний сыр – 200 г;
- твердый сыр – 100 г;
- соль, перец;
- мука — 80 г;
- разрыхлитель — ½ ч.л.;
- укроп – по вкусу.
Способ приготовления:
- Домашний творог нужно смешать с тертым сыром.
- В массу необходимо добавить яйцо, просеянную муку с разрыхлителем и измельченную зелень, посолить и поперчить.
- Из теста нужно сформировать бублики и выложить их на противень с пергаментом, смазать яйцом и по желанию посыпать сушеными травами и кунжутом.
- Выпекать творожные бублики необходимо при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
Подавать такие творожные баранки лучше горячими. Приготовьте любимый напиток и наслаждайтесь!