Не успеете глазом моргнуть - и блюдо исчезнет с тарелок: секретный рецепт яиц в духовке, о котором вы не знали

Необычное приготовление классической яичницы

Яичница — самый простой и сытный завтрак. На ее приготовление вы потратите минуты, а насытить блюдо может до самого обеда.

Яйца можно готовить по-разному и один из таких способов — запечь в кабачках с сыром и укропом по рецепту Shuba. В это прекрасное для завтрака или перекуса блюдо можно добавить любимые ингредиенты, чтобы яичница была еще вкуснее.

Как приготовить яйца, запеченные в кабачках с сыром

Ингредиенты на 4 порции:

яйца куриные — 4 шт.;

кабачки — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;

укроп — 10 г;

твердый сыр — 50 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму для запекания смажьте 1 столовой ложкой масла. Кабачок хорошо помойте и разрежьте поперек на 4 части длиной примерно 5-7 см. Из каждой части кабачка достаньте серединку, но оставьте немного "дна", сформировав формочки для выпекания. Половину мякоти мелко нашинкуйте. Другая половина не нужна. Полученные формочки из кабачков поставьте в форму для запекания. Укроп помойте и мелко нашинкуйте. Чеснок очистите и пропустите через пресс. В глубокой миске смешайте мякоть кабачка, чеснок, примерно половину укропа и 1 столовую ложку растительного масла. Посолите и поперчите по вкусу и перемешайте все. Выложите в формочки из кабачков начинкой примерно до половины и поставьте запекаться в духовку на 10-15 минут. Затем достаньте. В каждую форму из кабачка вбейте по яйцу (следите, чтобы желток остался целым) и посыпьте тертым сыром. Верните форму в духовку на 20-25 минут. Далее достаньте из духовки и приправьте укропом. Подавайте и наслаждайтесь.

Подавайте яичницу со свежеприготовленным домашним хлебом. Приятного аппетита!