Мясной "хлеб" на все случаи жизни: рецепт, который не заставит вас стоять день у плиты
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Отличная альтернатива колбасе
Вы и ваша семья очень любите бутерброды с колбасой, но состав продуктов иногда пугает? В таком случае у нас есть надежная и вкусная альтернатива магазинной колбасе – мясной хлеб!
Это традиционное блюдо Германии, США и Австрии готовится очень просто. Если вы будете придерживаться рецепта от "Школи життя", то у вас получится вкусное и сочное угощение.
Как приготовить мясной хлеб
Ингредиенты:
- любой фарш – 800 г.;
- шампиньоны – 400 г.;
- лук – 250 г.;
- морковь – 150 г.;
- рис – 200 г. в сыром виде;
- яйца – 4 шт.;
- панировочные сухари – 80 г;
- соль – 1 ч.л.;
- универсальная приправа – 1 ч.л.;
- сушеный чеснок – 1 ч.л.;
- черный перец, подсолнечное масло – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Шампиньоны нарезать мелкими кубиками и обжарить до испарения жидкости. Добавить порезанную кубиками морковь и готовить еще 2-3 минуты.
- Добавить лук, обжарить около 3 минут до мягкости. Убрать от огня и охладить до комнатной температуры.
- Охлажденную смесь нужно отправить в фарш и добавить отварной рис.
- Добавить яйца, панировочные сухари, сушеный чеснок, любую приправу по вкусу, соль, перец и тщательно перемешать.
- Форму слегка смазать растительным маслом и плотно выложить фарш. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 45-50 минут в режиме верх-низ.
- После запекания дать остыть, вынуть из формы и нарезать.
Использовать такой хлебец можно как основное блюдо к любому гарниру, на бутербродах или как самостоятельную нарезку. Приятного аппетита!