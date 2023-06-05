Мясной "хлеб" на все случаи жизни: рецепт, который не заставит вас стоять день у плиты

Отличная альтернатива колбасе

Вы и ваша семья очень любите бутерброды с колбасой, но состав продуктов иногда пугает? В таком случае у нас есть надежная и вкусная альтернатива магазинной колбасе – мясной хлеб!

Это традиционное блюдо Германии, США и Австрии готовится очень просто. Если вы будете придерживаться рецепта от "Школи життя", то у вас получится вкусное и сочное угощение.

Как приготовить мясной хлеб

Ингредиенты:

любой фарш – 800 г.;

шампиньоны – 400 г.;

лук – 250 г.;

морковь – 150 г.;

рис – 200 г. в сыром виде;

яйца – 4 шт.;

панировочные сухари – 80 г;

соль – 1 ч.л.;

универсальная приправа – 1 ч.л.;

сушеный чеснок – 1 ч.л.;

черный перец, подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Шампиньоны нарезать мелкими кубиками и обжарить до испарения жидкости. Добавить порезанную кубиками морковь и готовить еще 2-3 минуты. Добавить лук, обжарить около 3 минут до мягкости. Убрать от огня и охладить до комнатной температуры. Охлажденную смесь нужно отправить в фарш и добавить отварной рис. Добавить яйца, панировочные сухари, сушеный чеснок, любую приправу по вкусу, соль, перец и тщательно перемешать. Форму слегка смазать растительным маслом и плотно выложить фарш. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 45-50 минут в режиме верх-низ. После запекания дать остыть, вынуть из формы и нарезать.

Использовать такой хлебец можно как основное блюдо к любому гарниру, на бутербродах или как самостоятельную нарезку. Приятного аппетита!