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Мясной "хлеб" на все случаи жизни: рецепт, который не заставит вас стоять день у плиты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сочная закуска - мясной хлеб
Сочная закуска - мясной хлеб. Фото tutkatamka.com.ua

Отличная альтернатива колбасе

Вы и ваша семья очень любите бутерброды с колбасой, но состав продуктов иногда пугает? В таком случае у нас есть надежная и вкусная альтернатива магазинной колбасе – мясной хлеб!

Это традиционное блюдо Германии, США и Австрии готовится очень просто. Если вы будете придерживаться рецепта от "Школи життя", то у вас получится вкусное и сочное угощение.

Как приготовить мясной хлеб

Ингредиенты:

  • любой фарш – 800 г.;
  • шампиньоны – 400 г.;
  • лук – 250 г.;
  • морковь – 150 г.;
  • рис – 200 г. в сыром виде;
  • яйца – 4 шт.;
  • панировочные сухари – 80 г;
  • соль – 1 ч.л.;
  • универсальная приправа – 1 ч.л.;
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.;
  • черный перец, подсолнечное масло – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны нарезать мелкими кубиками и обжарить до испарения жидкости. Добавить порезанную кубиками морковь и готовить еще 2-3 минуты.
  2. Добавить лук, обжарить около 3 минут до мягкости. Убрать от огня и охладить до комнатной температуры.
  3. Охлажденную смесь нужно отправить в фарш и добавить отварной рис.
  4. Добавить яйца, панировочные сухари, сушеный чеснок, любую приправу по вкусу, соль, перец и тщательно перемешать.
  5. Форму слегка смазать растительным маслом и плотно выложить фарш. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 45-50 минут в режиме верх-низ.
  6. После запекания дать остыть, вынуть из формы и нарезать.

Использовать такой хлебец можно как основное блюдо к любому гарниру, на бутербродах или как самостоятельную нарезку. Приятного аппетита!

Теги:
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